Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

Notez ce film

Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des siens. En cas d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

I'M A WEIRDO

Malgré la baisse de niveau des Marvel, ce nouvel épisode de la série entamée par James Gunn, qui revient donc aux affaires après son renvoi par Disney, son passage chez DC (dont il est désormais le grand architecte pour leur grand reboot général) et l'inévitable utilisation de ses personnages dans les autres films du MCU (où il ne cautionne pas tout si l'on en croit les interviews), intriguait tout de même, principalement parce que Gunn est encore un des rares cinéastes de la firme à avoir une voix. A l’arrivée, il s’agit du premier Marvel qui parvient à émouvoir aux larmes. Plusieurs fois.

Là où le générique de début du précédent film surenchérissait sur le principe des standards FM en décalage avec l'action, entérinant une formule destinée à devenir presque instantanément épuisante, le générique de celui-ci reprend cette idée mais sans le décalage, avec une chanson triste, et annonce ainsi la couleur d'un film qui, sans lâcher le juke-box, a au moins l'intelligence de ne jamais désamorcer le gravitas avec son humour, gardant les gags séparées. Tous ne marchent pas d'ailleurs, notamment quand on sent qu'un gag n'existe ou s'étire que pour la blague, mais beaucoup font mouche, notamment dès qu'il s'agit de Drax, toujours campé par l'excellent Dave Bautista.

Et c'est la grande force du film. Les décors ne sont pas toujours en dur - toutefois, ils le sont dès que possible et plutôt bien éclairés, ce qui est réjouissant - mais les personnages le sont. Cela fait même plaisir de revoir Chris Pratt bon, parce qu'il est à sa place ici, dans ce personnage finalement un peu gauche (alors qu'il n'est vraiment qu'un leading man fade sans aspérités dans ses autres blockbusters). Toutefois, le film ne sait pas quoi faire du personnage d'Adam Warlock, une graine plantée à la fin du Vol. 2 qui remonte à six ans déjà, et même si Will Poulter est amusant, c'est un énième benêt et pièce rajoutée dans l'intrigue. Le méchant est encore moins convaincant, qu'il s'agisse du personnage, de son objectif, de son design ou de l'acteur, en surjeu insupportable. Ce sont tous les autres personnages autour qui assurent et qui permettent au film d'être incarné.

Si le récit s'articule autour d'une quête de McGuffin assez basique avec des flashbacks arbitraires., ceux-ci se font émouvants. Pourtant, c'était pas gagné vu le parti-pris mi-absurde mi-horreur adopté courageusement par Gunn. On aurait aimé que le film soit un peu plus profond parce qu'en l'état, il ne raconte pas grand chose d'autre que le premier, déjà léger, sur l'amitié et le trauma, alors qu'il se fait beaucoup plus long. Trop même sur le dernier tiers, surtout que les meilleures scènes d'action sont plutôt dans la première moitié (le combat contre Warlock, le plan-séquence dans le couloir), mais principalement parce que l'amour de Gunn pour ses personnages est palpable et qu'il veut leur offrir une conclusion digne de ce nom. En somme, ce Vol. 3 n'est pas aussi frais que le premier mais tout de même plus réussi que le second.