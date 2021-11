Les Eternels

Notez ce film

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

LES ÉTERNELS PROBLÈMES MARVEL

Au début, on y croit vraiment. Ce carton solennel, cette SF à la fois minimaliste et grandiloquente, cette première scène d'action sans humour, ce morceau de Pink Floyd parfaitement utilisé... D'emblée, malgré les costumes où la patte des designers Marvel se fait immédiatement ressentir, Les Éternels paraît se distinguer. Avec son histoire d'immortels questionnant le bien-fondé de leur présence sur Terre ainsi que la volonté de leur créateur, on est face au Marvel le plus intéressant depuis longtemps. D'ailleurs, malgré les sempiternelles blagues désamorceuses de gravitas franchement gavantes (même si le personnage de Karun le valet provoque quelques sourires), c'est le Marvel le moins Marvel. Pas d'origin story balisée de héros, pas d'intrigue interconnectée de l'univers partagé, pas de fonds verts dégueulasses et pas de patine numérique moche. Zhao a beau avoir troqué son chef opérateur pour Ben Davis, directeur de la photographie des Gardiens de la galaxie, L’Ère d'Ultron, Docteur Strange et Captain Marvel, elle évite l'uniformisation esthétique, gardant son goût pour les vistas de nature. A l'exception de ces monstres au design horrible, quelque part entre créature miyazakienne et musculature à nu, c'est le Marvel le moins repoussant depuis des lustres.

Malheureusement, les promesses de la première partie ne sont pas tenues par la suite, plus fonctionnelle et plate. Les enjeux sont plus planétaires que jamais et pourtant le film paraît tout petit. Il est sans cesse question d'amour et notamment de l'amour pour les humains mais ces humains sont absents du film. Un manque parfaitement caractérisé par le personnage du compagnon de l'héroïne, campé par Kit Harrington, qui n'est là qu'au début et à la toute fin, pour implanter un futur film, la formule Marvel finissant par reprendre le dessus. Pareillement, l'action est cantonnée à des contrées désertiques, paysages de prédilection de la réalisatrice mais qui participent à rendre l'ensemble petit, plat, vide, pour ne pas dire cheap. Et l'on ne ressent pas plus l'émotion que Zhao souhaite infuser à sa dramaturgie pourtant solide, le panel de protagonistes étant assez varié et pas inintéressant mais parfois un peu mal servi par les comédiens choisis et surtout un didactisme plombant.Les Éternels n'est pas déshonorant mais finalement on se rappelle que les principales notions du film avaient été mieux traitées...dans les différentes adaptations de Zack Snyder.