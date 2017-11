Le Semeur

Notez ce film

Semeur (Le)

France, 2017

De

Durée : 1h40

Sortie : 15/11/2017

Note FilmDeCulte : France, 2017De Marine Francen Durée : 1h40Sortie : 15/11/2017

1852 : L’armée de Louis Napoléon Bonaparte écrase la résistance des Républicains. Dans son village de montagne, Violette assiste à la rafle de tous les hommes. Après des mois passés dans un isolement total, Violette et les autres jeunes filles se font un serment : si un homme vient, il sera celui de toutes…

LA LOI DU DÉSIR

Primé au dernier Festival de San Sebastian, Le Semeur est le premier long métrage de la Française Marine Francen qui fut auparavant, et dans des registres assez différents, assistante de Michael Haneke, Olivier Assayas ou Jean-François Richet. Récit historique situé dans la France rurale du 19e siècle, Le Semeur est avant tout une histoire de désir. C'est d'ailleurs ce qui est le plus réussi dans ce long métrage : la mise en scène de la tension vibrante du désir lorsqu'un homme séduisant et mystérieux (incarné par Alban Lenoir) débarque dans un village où tous les hommes ont été raflés par l'armée.

De cet homme on sait peu de choses et le sens de l'épure est une des forces de ce Semeur qui dénude pour aller à la fois à l'essentiel tout en gardant une part d'ombre. C'est aussi, parfois, la limite de ce premier essai souvent dans la retenue mais qui manque d'une personnalité plus affirmée. Mais Le Semeur, visuellement solide, est un film assez abouti, porté notamment par la prestation de l'héroïne, Pauline Burlet, qu'on a pu remarquer auparavant chez Asghar Farhadi.