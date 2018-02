Festival de Gérardmer: Le Secret des Marrowbone

Notez ce film

Pour ne pas être séparés, Jack, 20 ans, et ses frères et sœurs plus jeunes, décident de cacher à tout le monde le décès de leur mère qui les élevait seule. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la ferme familiale isolée, mais bientôt, d’étranges phénomènes indiqueraient qu’une présence malveillante hante leur unique refuge…

LES CLEFS DE LA MAISON

Si Le Secret des Marrowbone est le premier long métrage de l'Espagnol Sergio G. Sánchez, celui-ci s'est déjà illustré dans le cinéma de genre en tant que scénariste de L'Orphelinat (Grand Prix à Gérardmer en 2008) ou du film catastrophe The Impossible. Le Secret des Marrowbone est un drame fantastique très classique qui sait assez habilement installer une atmosphère de mystère. Pourquoi cette fenêtre de la maison est-elle bouchée ? Ces miroirs brisés ? Cette issue condamnée ? Le plafond taché ? Le film peut d'ailleurs compter sur une direction artistique particulièrement soignée ; cela pourrait paraître cosmétique sur bien des longs métrages mais c'est un élément clef – et assez poétique - pour ce type de film de maison menaçante.

Le Secret des Marrowbone, bien que tourné en anglais, a cette patte propre au fantastique espagnol qu'on a redécouvert depuis une dizaine d'années. Des films techniquement brillants, habiles comme on l'a dit – mais parfois aussi appliqués, scolaires. C'est devenu de plus en plus le cas et le fantastique espagnol se fait d'ailleurs moins remarquer ces dernières années. Marrowbone a des qualités, il a aussi les défauts de ce cinéma de premier de la classe qui finit par être trop lisse et sans étrangeté.

Sánchez, dans ce drame horrifique qui ménage quelques rebondissements, a d'un point de vue scénaristique pas mal de ressource. Mais là encore, le film aurait gagné à laisser davantage respirer son récit. L'inévitable tartinage musical et la volonté de tout expliquer alourdissent une histoire qui a du potentiel mais qui manque de trouble. Le casting est inégal et ce sont surtout les filles (Anya Taylor-Joy, la découverte de The Witch et Split, et Mia Goth, vue dans Nymphomaniac) qui tirent leur épingle du jeu. Le long métrage est solide, bien fait, mais manque de fêlures pour vraiment émouvoir.