Le Prince oublié

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.

A la fois niais et dépressif

Curieuse carrière que celle de Michel Hazanavicius, cinéaste culte pour le Grand détournement et les deux OSS 117 et puis porté au pinacle presque par effraction pour The Artist en 2011, Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur tout de même, entre autres récompenses. Depuis, il semble chercher un sens à son cinéma. Projet personnel, son mélodrame de guerre The Search avait essuyé un vrai échec critique et public alors que son faux biopic de Jean-Luc Godard, Le Redoutable, tout en bénéficiant d'une presse plus flatteuse, n'a pas non plus séduit les foules... Bref, pour relancer sa carrière, il a besoin d'un vrai et franc succès que lui offrira peut-être Le Prince oublié.

Budget confortable - on évoque 25 millions d'euros -, casting ad hoc avec la principale star masculine du moment - Omar Sy -, cible familiale élargie pour les vacances de février, le film coche toutes les cases et son bon démarrage confirme qu'au moins Michel Hazanavicius ne fait pas figure d'épouvantail pour une partie du public. Reste l'artistique... Et c'est là que le bât blesse. On ne saura jamais ce qui appartient au scénario original et à ce qui a été rajouté par le réalisateur quand il a accepté la commande. Le film est totalement bancal, entre ce qui se passe dans le monde réel, mièvre et peu inspiré et ce qui se déploie dans le monde des histoires, où l'angoisse du conteur que l'on efface s'accompagne d'une réflexion méta sur le cinéma. Bien sûr, on préfère l'univers du prince, même s'il emprunte beaucoup à Vice Versa, chef d’œuvre des studios Pixar. A la fois niais et dépressif, lambda et très original dans le contexte étriqué du cinéma français, Le Prince oublié ne trouve donc ni son rythme, ni son ton mais paradoxalement nous renforce dans l'idée que Michel Hazanavicius signera un jour un nouveau chef d’œuvre. Il mérite juste mieux qu'un scénario où le grand rival du héros est un blondinet qui se remet la mèche. Sinon, ma fille de sept ans a adoré...