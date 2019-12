Le Meilleur reste à venir

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

Depuis le succès colossal de leur premier film en duo, Le Prénom, adapté de la pièce éponyme qu'ils avaient mise en scène,, le tandem Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière s'est fait une spécialité d'écrire des films aux pitchs plutôt brillants - et si l'enfant à naître se prénommait..., et si des parents divorcés ne voulaient pas de la garde des enfants (Papa ou maman, que réalisera Martin Bourbolon), et si un homme s'imaginait des vies multiples (Un illustre inconnu)... Le Meilleur reste à venir ne déroge pas à la règle. Le roi de la comédie Made in France des années 80 Francis Veber (La Chèvre) aurait sans doute adoré l'idée de départ, simple mais efficace, celle de deux amis d'enfance aux caractères opposés qui tentent de redonner le goût de vivre à l'autre, qu'il croit en phase terminale. Le Prénom et Un illustre inconnu souffraient néanmoins du même défaut. Une fois, la situation de départ éventée, les films perdaient beaucoup de leur intérêt.

Alors cette fois-ci, nos deux compères retardent sciemment la divulgation du secret, quitte à jongler avec la cohérence et la patience du spectateur. Le Meilleur reste à venir, aussi limité soit-il par sa mise en scène purement fonctionnelle composée souvent de champs-contre-champs pas toujours bien montés, a heureusement un atout dans sa manche, le duo que forment Fabrice Luchini et Patrick Bruel, parfaits en clown blanc et en auguste. Et si le rythme faiblit dans un deuxième acte plus prévisible, le scénario surprend par sa gravité, délivrant un message universel sur l'acceptation de la maladie, aussi bien par le malade que par ses proches.