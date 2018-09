Le Grand bain

Notez ce film

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

J'AI TOUCHÉ LE FOND D'LA PISCINE

À l'issue de la projection de presse, un fait rarissime s'est produit : le public, composé de journalistes, a applaudi. Que le film mérite ou non cette ovation importe peu, le sentiment témoignait surtout d'une satisfaction de voir enfin une comédie française grand public qui ne se fout pas de la gueule du monde. Derrière la formule, indéniable, il y a un film dont la durée seule témoigne d'une approche un tant soit peu différente. Le film est clairement un peu trop long. Au bout de près d'une heure de film, le récit est toujours partiellement occupé à donner dans l'exposition, tant et si bien qu'il semble tendre davantage vers la chronique avant qu'intervienne donc tardivement le plot point du championnat. La faute à un trop-plein de personnages, avec chacun leur histoire, leur arc ou plutôt leur situation de départ "lose" à inverser en fin de parcours, mais la vérité, c'est que cet amour évident pour ses personnages dépressifs, ratés, menteurs et connards, et le choix d'avoir des moments durs et de contourner certains happy ends attendus, apporte une touche d'humanité dans le calibrage de ce feel-good movie à la The Full Monty qui s'avère donc bien plus sincère que l'on aurait pu le croire, surtout de la part du co-réalisateur du bien plus poseur et préfabriqué Narco. Par conséquent, même si la plupart des blagues sont assez élémentaires, Le Grand bain, comme son ensemble d'acteurs, s'avère éminemment sympathique et ses 2h02 ne sont jamais ennuyantes.