Le Gangster, le flic et l’assassin

Un puissant chef de gang dont la férocité est redoutée dans le milieu manque de se faire assassiner par un homme qui prend la fuite sans être identifié. S’il a survécu de justesse à l’attaque, le gangster sait que sa réputation est irrémédiablement endommagée : il doit retrouver l’assassin et le faire payer. De son côté, un inspecteur de police, est persuadé que le fameux assassin est l’insaisissable tueur en série nommé « K ». Le flic et le gangster vont alors unir leurs forces pour mettre la main sur l’assassin. Mais si le premier rêve de le voir derrière les barreaux, le deuxième n’a qu’une idée en tête : le voir mourir.

UNE VALSE A TROIS TEMPS

Cannes 2019, deux films coréens sont présentés. L’un repart avec la palme (l’excellent Parasite de Bong Joon-Ho), l’autre sous les applaudissements des spectateurs venus s’encanailler à la séance de minuit (Le Gangster, le flic et l’assassin qui nous intéresse ici). Il est comme ça le cinéma coréen actuel ! Il n’est pas là pour tricoter ni pour enfiler les perles ! Et c’est tant mieux pour nous, spectateurs friands de petites découvertes toutes en efficacité. Et de l’efficacité le deuxième long de Lee Won-Tae (Man of will, 2017) n’en manque pas. Véritable jeu du chat et de la souris nerveux comme tout bon polar coréen qui se respecte, Le Gangster, le flic et l’assassin est une imperturbable machine à la mécanique implacable et bien huilée qui trace sa route sans se retourner et qui fonce à toute berzingue histoire de secouer son audience comme il faut. Généreux dans son rythme, sa violence (qui ne sombre pas dans l’hyper trash de certaines productions locales) et son action (notamment quand Dong-seok Ma, au charisme toujours aussi intact après Dernier train pour Busan, se sert de ses poings), le film tend même à glisser de thriller choc à polar cool pour limite finir dans le buddy movie avec ses codes et ses alliances contre-nature. Bref un vrai plaisir de divertissement fonceur que seule une trame un peu trop linéaire et qui ne réserve que peu de surprises empêche de hisser sur les sommets du genre. Pas grave, ce n’était pas forcément ce qu’on lui demandait. Juste de nous divertir comme il faut. Et là, on peut clairement affirmer que le contrat est rempli.