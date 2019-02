Le Chant du loup

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

USS LOIRE ET CHER

Sous le pseudonyme d'Abel Lanzac, Antonin Baudry a écrit l'excellente bande-dessinée Quai d'Orsay, sur les coulisses du Ministère des Affaires Étrangères. Pseudonyme nécessaire car l'ouvrage est grandement inspiré de l'expérience de Baudry aux côtés de Dominique de Villepin qui sert de modèle à l'inénarrable ministre Taillard de Vorms dans la BD. Le changement de medium et d'univers avait donc de quoi surprendre mais on retrouve très vite des ponts entre les deux œuvres. Tout d'abord, ce qui saute aux yeux, ou plutôt devrait-on dire aux oreilles, c'est l'authenticité qui transpire de fonctions aussi diverses que précises et surtout d'un jargon, aussi étranger qu'évocateur, au même titre que ces sons que l'on s'efforce de détecter dans le plus grand des silences et d'analyser au plus vite. Si le décor et la situation ont leur propre sous-genre dans le cinéma américain, on ne l'a pour ainsi dire jamais vu dans un film français et en se focalisant sur "l'oreille d'or", membre de l'équipage qui est plus proche du scientifique autiste que du soldat, Le Chant du loup trouve une relative valeur ajoutée.

Les 25 premières minutes du film, semblablement en temps réel ou tout comme, plongent d'emblée le spectateur dans une tension palpable et vérace. Par la suite, le récit sort du huis clos pour dépeindre un système plus vaste et c'est là que l'on retrouve la patte et l'apparente expertise de Baudry. Outre l'adoption du point de vue d'un jeune protagoniste encore bleu dans un monde et une hiérarchie aux arcanes qui le dépassent, il y a cette dissection d'une institution dont la rigidité rime avec absurdité mais cette fois l'approche n'est plus à la comédie. Néanmoins, si l'ensemble demeure remarquablement bien fichu et si la galerie de personnages est charismatique, tous servis par des comédiens en grande forme, il manque un supplément de quota humain (que les micro-séquences "en couple à la maison" sont trop maigres pour assurer) pour hisser le film au-dessus du thriller efficace. Parce que, si l'on est tout à fait honnête, la trame s'avère un peu un remake officieux, en plus petit et plus simple, d'USS Alabama...sorti il y a bientôt 24 ans.