L'année cinéma 2019 de Manon Franken

Comme l’évoque si bien So Long, My Son, le temps nous emporte, inlassablement, pour le pire mais aussi le meilleur et, à l’image de Monrovia, Indiana, les choses se meurent parfois. Sous le confort de notre époque, nous sommes frappés par la crainte d'un futur incertain. À l’heure où la Terre telle que nous la connaissons subit des changements à cause de et néfastes pour les Hommes, les yeux se tournent vers un rêve d'ailleurs. Ces dernières années ont été marquées par de nombreux films sur l’espace, qui est toujours indissociable de notre rapport avec notre planète mère. 2019 a ainsi été l’année d'Ad Astra, dans lequel la quête d’un père à travers le système solaire évoque la volonté vaine d’espérer un Dieu dans un climat désillusionné, mais aussi l’année de Proxima, dans lequel l’espace n’est jamais montrée puisque le sujet est une relation mère-fille, pleinement terrestre. Après l'homme en quête du père d'Ad Astra, la petite fille de Proxima nous questionne sur l’image de la mère, le modèle féminin et le poids et la charge mentale. Ce female gaze, objet de bon nombre de discussions est l’essence même du dernier film de Céline Sciamma dans lequel une jeune peintre ne peut capturer le visage de sa modèle qu’à travers sa confiance et leurs sentiments réciproques. Ce serait néanmoins réducteur de réduire 2019 à ces quelques œuvres puisque le paysage cinématographique a été, comme à son habitude, riche. Cet art du temps et du regard a amplement rendu hommage à son essence. Et puis comme ce temps influence toujours notre regard, ce top n'a ni vocation d’être objectif, ni de compter les films sortis en 2019 mais vus en 2018 – ce qui excuse l'absence des pourtant méritants Grâce à Dieu et Les Éternels.

TOP 2019 :

1) Ad Astra, James Gray

2) Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma

3) Monrovia, Indiana, Frederick Wiseman

4) So Long, My Son, Wang Xiaoshuai

5) Marriage Story, Noah Baumbach

6) Si Beale Street pouvait parler, Barry Jenkins

7) Lillian, Andreas Horvath

8) Atlantique, Mati Diop

9) Seules les bêtes, Dominik Moll

10) Proxima, Alice Winocour