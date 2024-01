La Morsure

Notez ce film

La Morsure

France, 2023

Durée : 1h27

Sortie : 15/05/2024

1967. Françoise, pensionnaire d’un lycée catholique, fait un cauchemar où elle se voit brulée vive. Persuadée qu’il ne lui reste qu’une seule nuit avant sa mort, elle fait le mur avec son amie Delphine pour se rendre à une fête costumée et pouvoir vivre cette nuit comme la dernière.

DENTS LIMÉES

L'introduction, avec ses visions d'Argento-wannabe et sa première discussion au grenier entre filles avec jeu approximatif et dialogues didactiques, sent un peu l'amateurisme puis le film parvient à se faire attachant en suivant ses protagonistes évadées du pensionnat catholique pour aller à une teuf. Les petits mots qui passent de main en main, l'école buissonnière, les frissons de l'interdit...mais si le temps pris permet de se lier aux personnages, les clichés commencent à poindre le nez et nous à regarder notre montre. Le film s'appelle La Morsure ("la mort sûre", vous l'avez?) et le vampire est à l'honneur de cette 31ème édition du Festival de Gérardmer, donc on attend l'arrivée dudit suceur de sang qui va venir prévisiblement servir de métaphore au dépucelage tant souhaité par l'héroïne. Et il arrive au bout de 50 minutes? D'un film d'1h27? C'est un peu poussif pour raconter la peur et l'envie de la petite mort chez une ado de 1967, surtout quand la poésie et l'étrangeté recherchée flirtent un peu trop avec le ridicule. Dommage.