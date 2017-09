Étrange Festival: La Lune de Jupiter

Lune de Jupiter (La)

Jupiter holdja

Hongrie, 2017

De

Durée : 2h03

Sortie : 01/11/2017

Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la frontière. Sous le coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter...

Bien malin celui qui arrivera à faire rentrer dans une seule case la personne qui a signé des films aussi différents que le drame réaliste Delta, le conte apocalyptique White God et le film de super héros La Lune de Jupiter. Il y a chez le Hongrois Kornel Mundruczo une approche rafraichissante d'un cinéma qui ne se soucie guère du genre, qui balaie du film d'auteur contemplatif au cinéma à grand spectacle, et où le point de vue prime. Comment évoquer la tragédie qui touche les migrants dans l'Europe d'aujourd'hui ? Il y a bien sûr le traitement social-réaliste comme dans tous ces films qui "disent" le monde, ce cinéma Amnesty International comme le nomme avec malice Peter Greenaway. Et puis il y a la manière tout à fait déroutante de ce long métrage.

L'idée allégorique de La Lune de Jupiter est à la fois surréaliste (un migrant syrien développe un pouvoir de lévitation après s'être fait tirer dessus) et très simple - ici, une fable qui s'interroge sur ce qui se passerait si ces migrants venus chercher une vie meilleure en Europe pouvaient tout simplement voler au-dessus des barbelés et des pièges tendus par des sociétés de plus en plus répressives. Ce mix étonnant, ce mélange de tons sont pour beaucoup dans l'intérêt de ce long métrage imparfait mais assez unique.

Le récit, dans La Lune de Jupiter, qu'il s'agisse de sa construction, de sa longueur ou de certains personnages un peu pauvres, est souvent bancal. Mais l'expérience formelle vaut le coup. Il y a souvent chez Mundruczo une tension mystique qui sous-tend l'action et ses enjeux. C'est une nouvelle fois vrai ici - les scènes de lévitation sont d'une grande beauté, et l'environnement sonore joue un rôle important dans ce film pris dans une étrange suspension. Les longs plans séquences parviennent à nous plonger dans un chaos à la fois métaphorique et pourtant tout à fait réel.