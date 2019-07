La Femme de mon frère

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

FILLE PERDUE, POUTINE GRASSE

Dès la première séquence de ce premier long métrage de Monia Chokri, actrice vue chez Xavier Dolan, se révèlent un ton et une approche thématique plus générale que l'intrigue présentée dans la bande-annonce pour un film qui dépasse donc ce simili-pitch résumé par le titre et ne cesse de surprendre. Quand arrive alors cette scène de soirée juste après, avec ses dialogues improbables, ses personnages truculents et surtout son montage tout en jump cuts, l'idiosyncrasie du film (déjà inhérente pour un spectateur français face à l'accent québecois) a tôt fait de charmer, d'autant plus qu'elle n'entame en rien l'authenticité du moment. Au contraire, c'est justement cette façon d'épouser la subjectivité du personnage de Sophia et, inévitablement, vu qu'elle a écrit, réalisé et co-monté le film mais surtout parce que celui-ci s'inspire clairement de sa propre vie, celle de Chokri qui confère à l'ouvrage une énergie et une sincérité qui font de La Femme de mon frère une véritable bouffée d'air frais comique, armée d'une caractérisation acérée, d'un humour de situation et de gags parfaits et d'un découpage à la modernité redoutable qui permettent de transcender un fond somme toute déjà vue sur l'errance d'une jeune femme récemment lauréate d'un doctorat mais un peu paumée dans ses relations humaines, qu'elles soient familiales ou amoureuses. Pour un premier long, La Femme de mon frère impose le respect.