La Famille Addams

La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, juchée en haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle Addams. Mais ils ne savent pas que leur voisine du bas de la colline — la décoratrice d’intérieur et animatrice de télévision aux dents longues Margaux Needler — est en train de mettre sur pied un quartier préfabriqué, tout en couleurs pop et en perfection. Quand le brouillard se lève, révélant la demeure des Addams, la sombre bâtisse semble se dresser entre la jeune ambitieuse et son rêve de vendre toutes les maisons du quartier pour devenir la personnalité la plus plébiscitée que la télévision ait jamais créée. Alors que Pugsley se bat pour essayer de mémoriser la chorégraphie de la fameuse Mazurka, Mercredi passe de son côté par une terrible crise d’adolescence. Elle se lie d’amitié avec Parker, la fille de Margaux, et tente de briser aussi bien les limites de son style de vie que celles de la patience de sa mère Morticia, avec des lubies poussant le mauvais goût jusqu’à vouloir intégrer une école publique, devenir PomPom girl et avoir l’audace de porter des barrettes licornes roses.

THEY’RE SWEETY AND THEY’RE INNOCUOUSY

26 ans qu’on avait pas eu de leurs nouvelles. Depuis Les valeurs de la Famille Addams en 1993. 26 ans qu’on entendait parler de suite, de reboot et autres projets de relance pour une éventuelle franchise. Mais non rien n’y faisait et personne n’osait lancer de productions. Et finalement, sans qu’on s’y attende, c’est via le biais de l’animation que revient sur grand écran la célèbre famille gothique. Et puis elle ne débarque pas seule parce qu’elle a amené dans ses bagages Pamela Pettler, la co-scénariste de Monster House, Numero 9 et Les Noces funèbres (bref une connaisseuse du genre) ainsi que Conrad Vernon et Greg Tiernan, le duo de réalisateurs de l’improbable Sausage party. Sauf que chez Universal, l’animation semble n’être guidée que par les deux produits phares de la maison (les séries Dragons et Moi, moche et méchant) et qu’il faut désormais faire coller chaque nouvelle « création » à une de ces deux marques. Pas de bol pour nous, c’est la série qui nous a gavé de Gru et de ses insupportables Minions qui donne le LA à cette nouvelle adaptation des aventures de Gomez, Morticia, Mercredi et Pugsley. Plus dur encore, voir les réalisateurs se plier à un exercice familial des plus basique ou valeurs morales/familiales et bons sentiments sont le seul mot d’ordre (on se croirait dans un Disney tout ce qu’il y a de plus basique) nous fait regretter le temps de l’irrévérence roublarde des précédentes adaptations des années 90. Gageons tout de même que la superbe animation arrive à retrouver tout le charme des planches originales et à rendre un véritable hommage au style et au trait de leur créateur Charles Addams, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Mais dans le genre “fantastique“ pour enfants il sera préférable de leur faire (re)découvrir le Hôtel Transylvanie de Genndy Tartakovsky largement plus inspiré ou même les deux opus de Barry Sonnenfeld un poil plus satirique et subversif. Car malheureusement cette Famille Addams next gen n’est pas l’évènement escompté. Tout juste un projet mineur qui risque d’être vite oublié malgré une suite déjà en chantier…