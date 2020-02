La Dernière vie de Simon

Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l’apparence de chaque personne qu’il a déjà touchée...

MON VOISIN LE SHAPESHIFTER

Le film de caméléon, le film de shapeshifter : pour son premier long-métrage, Léo Karmann s’attaque à un registre méconnu et sous-utilisé du fantastique. Contrairement à trop de ses congénères qui se déguisent en drames d’auteur pour trouver des financements, ce film de genre français au sujet original affiche fièrement son ambition généreuse et grand public. La mise en scène, fluide et élégante, transcende le budget dérisoire du film et revendique clairement l’héritage spielbergien, même s’il est parfois un peu lourd à porter dans une époque qui a déjà trop ressassé du Amblin (Super 8, Stranger Things…). Si quelques maladresses émaillent le parcours, notamment une surdose musicale qui alourdit quelque peu la première moitié, le film tire son épingle du jeu : par son visuel (dont un décor breton rafraîchissant) mais surtout par son scénario. Signé de Karmann et son acolyte Sabrina B. Karine, il est à la fois éloquent et tordu, facile à suivre et esquissant quelque chose de plus trouble dans la relation quasi-incestueuse entre Madeleine et Simon. Le climax, astucieux et amusant, ouvre la voie à un dernier plan énergique et superbe.