L'Exorciste du Vatican

L'Exorciste du Vatican

The Pope's Exorcist

États-Unis, 2023

Durée : 1h47

Sortie : 10/05/2023

Inspiré des véritables archives du Père Gabriele Amorth, exorciste en chef du Vatican. Le Père Gabriele Amorth enquête suite à la découverte terrifiante d'un jeune garçon possédé. Ses investigations le mèneront à dévoiler une conspiration séculaire que le Vatican a désespérément tenté de maintenir dans l'oubli.

LE POUVOIR DU CROWE T'OBLIGE

Force est de constater qu’à part The Strangers, les films d'exorcisme peinent à ne pas refaire L'Exorciste de William Friedkin. Tout en s’imposant comme ce que Julius Avery a fait de meilleur (après les mauvais Overlord et Samaritan), L’Exorciste du Vatican ne déroge malheureusement pas à la règle. Toutefois, il possède un atout de taille. Le choix du protagoniste, qui a réellement existé, aurait pu se prêter à un traitement 100% sérieux et le premier acte semble même aller dans ce sens, jusque dans cette scène où le père Gabriele est convoqué devant la Congrégation désireuse d’arrêter les exorcismes validés par le Vatican. Mais par la suite, le film préfère donner dans le YOLO. Néanmoins, le parti-pris n’est pas poussé suffisamment loin pour se distinguer, en dehors d'une scène tout droit sortie d'un Indiana Jones et d'un final mi-ridicule mi-grand guignol. Les scènes d'exorcisme, et plus largement d'épouvante, n'ont vraiment rien à proposer d'un tant soit peu original et l'intensité n'est pas réellement de mise, d'autant plus que le film semble vraiment ne pas s'intéresser aux personnages des victimes (le petit garçon et sa famille, avec leur trauma prêt-à-justifier).

Non, ce qui sauve le film, ce qui porte le film, c'est la régalade absolue de tous les instants qu'offre Russell Crowe en livrant une de ses meilleures performances, du moins la meilleure de sa dernière période, semblablement consacrée à s’amuser. Le look (avec ses lunettes fumées de vieux mafieux), l'accent (clairement marqué mais qu'il arrive finalement à incarner au-delà de la caricature), la Vespa (qui à elle seule annonce la couleur d'un film décomplexé), les blagues, les "Coucou!", c'est une vraie composition truculente qui peut enfin s'épanouir sur tout un film alors que jusqu'à présent, ces efforts étaient réduits à des personnages secondaires comme Jack Knife dans The Man With the Iron Fists, mais surtout Dr. Jekyll et Mr Hyde dans La Momie et Zeus dans Thor Love & Thunder. Il suffit de se remémorer The Nice Guys pour se rappeler à quel point l’acteur peut être bon en comédie. Par conséquent, le film a beau être très moyen, quand la fin annonce ouvertement des suites, on dit "andiamo!"