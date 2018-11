Kursk

KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 Koursk, survenu en mer de Barents le 12 août 2000. Tandis qu’à bord du navire endommagé, vingt-trois marins se battent pour survivre, au sol, leurs familles luttent désespérément contre les blocages bureaucratiques qui ne cessent de compromettre l’espoir de les sauver.

Un réalisateur danois (Thomas Vinterberg), un acteur principal belge (Matthias Schoenaerts) qui joue un sous-marinier russe, une comédienne française (Léa Seydoux) qui joue son épouse tout aussi russe, un sous-marin français (Le Redoutable) pour les plans d'ensemble et la langue de Shakespeare qui remplace celle de Tolstoi... Malgré toute la bonne volonté du monde et un certain savoir faire derrière la caméra, Kursk accuse d'emblée un déficit d'authenticité. Si les chants grégoriens montent à l'unisson pour donner une âme slave au scénario classique du film catastrophe, le sous-marin aurait pu être allemand, anglais ou américain, que le récit n'aurait guère été différent, si bien que l'histoire vraie, terrible et dramatique, ne provoque pas l'empathie espérée. Après, le film n'est jamais honteux. Tout est appliqué, prévisible, sage mais bien exécuté.