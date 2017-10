Festival de la Roche-sur-Yon: Kung Fu Yoga

La mystérieuse Ashmita apporte à Jack, professeur d’archéologie réputé, une carte qui va réveiller d’ancestrales histoires.

INCREDIBLE INDIA

Pour la troisième année consécutive, les festival de La Roche-sur-Yon est parvenu à glisser dans son éclectique programmation le film numéro un de l'année au box-office chinois, alors même que ces films sont quasiment invisibles chez nous. Ce fut Monster Hunt il y a deux ans, The Mermaid l'an dernier, et enfin Kung Fu Yoga cette année. Ces trois films ont pour point commun d'offrir du grand spectacle au fun échevelé loin des formules contemporaines hollywoodiennes empesées par un trop grand sérieux ou un cynisme cool. Dans Kung Fu Yoga (le film vaut mieux que ce titre improbable), l'action se mêle à la comédie et au surnaturel pour un résultat d'une démesure jubilatoire.

Jackie Chan 63 ans, retrouve pour la 5e fois Stanley Tong (Jacke Chan dans le Bronx), et il endosse à nouveau son personnage récurrent, celui de l'anti-héros bienveillant et maladroit (bien qu'expert en arts martiaux) qui se sauve malgré lui de toutes les situations. Chan fait en effet partie d'une petite famille qu'on pourrait appeler les "acteurs-personnages", qui traversent leur filmographie sans jamais changer vraiment de rôle, comme par exemple Charles Bronson ou Shah Rukh Khan. A la différence de ce dernier, Jackie Chan a beau être ici entouré d'un casting féminin et masculin qui a la moitié de son âge, tous d'une beauté parfaite de mannequin, il n'y a aucune intrigue amoureuse à l'horizon. Ici les jeune fille n’attendent pas qu'un mâle vienne les délivrer, elles maîtrisent la science et la castagne sans avoir besoin d'aide, ou sans avoir à se faire pardonner. C'est assez rare pour être souligné.

Kung Fu Yoga est de toute façon moins un film de cogne qu'une grande aventure fantaisiste à la Indiana Jones, avec des passages secrets à découvrir, des bijoux au pouvoir surnaturel et des méchants au regard noir, quitte à suivre des rails un peu trop prévisibles. Filmé en Chine, en Inde (coproductrice du film), à Dubaï et en Islande, Kung Fu Yoga est d'une opulence que l'on ne trouve plus que dans les blockbusters asiatiques, on a le vertige à imaginer le budget de la moindre séquence. D'autant plus que si certains effets spéciaux ne sont pas toujours très lisibles (l'intro animée est assez pataude), les idées originales ne manquent pas : combat de groupe contre des hyènes, une poursuite en voiture avec un lion, ou encore une course dans une grotte de glace souterraine. Porté par un un premier degré et une générosité en béton, le résultat est euphorisant.