It's a Wonderful Knife

Un an après avoir sauvé la ville d’Angel Falls d’un tueur en série la veille de Noël, Winnie Carruther ne se remet pas de cette soirée traumatisante et fait le souhait de ne jamais être venue au monde. Son vœu exaucé, elle se retrouve dans un univers parallèle cauchemardesque où elle n’a jamais existé et dans lequel le tueur est de retour. Afin de retrouver sa propre réalité, Winnie doit à nouveau l’affronter !

IT'S A SHITTY TREND

Force est de constater qu'après une phase de stase, le slasher est à nouveau de retour, par le biais de deux tendances actuelles, d'un côté les inévitables legacyquels rappelant les acteurs de l'original (les derniers Halloween et Scream) et de l'autre, l'hybridation des genres, allait l'horreur à des high concepts généralement associés au registre de la comédie (le film de boucle temporelle avec les Happy Birthdead, le film d'échange de corps avec Freaky, le voyage dans le temps avec Totally Killer). Comme son titre parodique l'indique, It's a Wonderful Knife s'inscrit dans cette dernière mode, s'inspirant de l'intrigue du célèbre film de Capra pour mélanger tuerie adolescente et réalité alternative dans une grosse baudruche de Noël.

Malheureusement, avec le réalisateur du déjà pauvret Tragedy Girls (Gérardmer 2018) et le scénariste du gâchis Freaky susmentionné, on ne s'attendait pas à de la qualité. Et effectivement, c'est une catastrophe. L'écriture est incroyablement laborieuse, au sens littéral, on ne comprend pas comment le récit peut perdre autant de temps sur l'exposition et à ressasser des informations déjà claires pour le spectateur tout en opérant des bonds de raisonnement logiques par la suite. Le plus étonnant reste toutefois l'avarice du film en meurtres, tous relativement identiques, préférant souvent perdre du temps sur de longues plages de tentatives d'émotion complètement ratées et ridicules. Le film flirte également avec l'horreur queer mais l'ensemble manque cruellement d'originalité et de mordant pour cela.