Étrange Festival: I Am Not a Witch

Notez ce film

Après un incident banal survenu dans son village, une fillette de 8 ans, Shula, est accusée de sorcellerie. Après un rapide procès, elle est reconnue coupable et enfermée dans un camp de sorcières.

Chronique express

Découvert à la Quinzaine des Réalisateurs, I Am Not a Witch a déjà ceci de rare qu'il est l’œuvre d'une réalisatrice originaire de Zambie – même si celle-ci a en fait grandi au Pays de Galles. I Am Not a Witch parle comme son titre l'indique de sorcières, de femmes objectifiées, absurdement accablées comme son adorable héroïne accusée de sorcellerie. Les touristes viennent faire leur visite en bus tandis que l'autoradio diffuse du Vivaldi. Rungano Nyoni agence ses différents tableaux de manière plus ou moins convaincante – la narration de I Am Not a Witch ne nous a pas semblé être le point fort du film. Celui-ci devient étrangement littéral lors d'une séquence d'émission télévisée. Décousu, I Am Not a Witch intrigue pourtant par sa personnalité formelle, un regard singulier que n'ont pas tous les jeunes cinéastes. Plutôt prometteur.