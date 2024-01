Hundreds of Beavers

Hundreds of Beavers

États-Unis, 2022

Durée : 1h48

Dans cette épopée hivernale surnaturelle du 19e siècle, un vendeur de pommes ivre doit passer de zéro à héros en devenant le plus grand trappeur de fourrures d’Amérique du Nord en capturant des centaines de castors.

CASTOR SEIGNEUR

La facilité serait d'écrire "attention OVNI" mais aussi fou soit-il, Hundreds of Beavers n'a rien d'assez "chelou" pour mériter telle appellation. Toutefois, cela reste une proposition unique et un futur film culte sorti de nulle part. L’œuvre a beau être passée par une quarantaine de festivals depuis un an et demi, les principales publications américaines, presse ou web, n'ont rien écrit dessus. Le film n'a même pas de page Wikipédia! Grâce au Festival de Gérardmer qui l'a programmé au sein de sa Nuit Décalée, on peut vous dire aujourd'hui comme c'est génial. Ça commence avec la sympathique présentation du héros via un simili-numéro musical monté comme une improbable pub du XIXe siècle pour une marque de cidre mais dès lors que le personnage se retrouve seul dans les contrées enneigées de...où qu'il soit, la véritable nature du film se révèle et c'est un régal. Hundreds of Beavers, c'est tout simplement un cartoon live qui rejoue Bip Bip & Coyote, remplaçant le second par un aspirant trappeur et le premier par tout gibier trouvable en forêt, mais avec le burlesque du muet, adoptant le noir et blanc et s'interdisant toute réplique et dialogue mais s'autorisant un sonorisation ouvertement post-synchronisée et une mise en scène plus que dynamique et ce malgré l'esthétique artisanale du film.

Oui, parce que les décors sont réels mais les animaux sont tous des acteurs déguisés en lapins ou raton-laveurs ou castors comme dans un sketch. Et pourtant on y croit en un claquement de doigts. Il y a parfois quelques effets de style en stop-motion à la Monty Python et autres affèteries qui pourraient rapprocher ça d'un film suédé, pour reprendre l'expression de Michel Gondry, mais du suédé chiadé. Sans jamais donner dans le carton-pâte, Mike Cheslik assume l'aspect rudimentaire pour le transcender à chaque instant par son inventivité. Ça aurait pu n'être qu'une excellente vidéo virale YouTube. En théorie, avec un tel parti-pris, de style, de ton, d'humour, ça ne devrait pas dépasser le court métrage de 5 minutes, comme un cartoon quoi, et pourtant ça tient sur 1h48 grâce à l'abattage incessant d'idées et en étant constamment drôle. Une comédie à apprécier avec un public donc à voir de préférence en salles, mais quoiqu'il en soit, jetez-vous dessus!