Happy birthdead 2 you

Alors que Tree pensait s’être définitivement débarrassée de celle qui voulait sa mort et qu’elle file le parfait amour avec Carter, elle se retrouve projetée dans une dimension parallèle à notre monde. Elle doit désormais affronter des fantômes de son passé et de nouveaux ennemis…

BACK IN TIME

Soyons honnêtes, autant Happy birthdead premier du nom avait pu surprendre / divertir par son concept et la non-prétention dont il faisait preuve, autant cette inéluctable suite ne réussit jamais à sortir d’idées un tant soit peu originales et fait même plutôt preuve de paresse dans sa conception. Et ce n’est pas parce qu’on utilise l’excuse des dimensions parallèles et autres algorithmes quantiques que l’on peut prétendre à une originalité exacerbée ! Alors si en plus ce qui avait fait le sel du premier volet, à savoir ce mélange comico-horrifique empruntant joyeusement à Un jour sans fin et aux slashers du type Scream, se retrouve relégué à l’arrière- plan, c’est tout le château de cartes qui s’effondre. Car plutôt que de nous offrir une suite en mode copier/coller puant le réchauffé au micro-onde, le réalisateur/scénariste préfère s’affranchir de son aîné pour mieux aller braconner sur des terres moins évidentes. Bon, sur le papier l’envie est plutôt louable, mais dans les faits… Parce non Mr Landon Happy birthdead 2 you ne sera pas votre Retour vers le futur 2. Ne vous leurrez pas ! Et vous aurez beau essayer de nous faire passer la pilule à grands coups de paradoxes, de dédoublement de rôles et de situations rocambolesques, non seulement nous ne sommes pas dupes et encore moins prêts à accepter de vous suivre sur ce terrain qui n’est pas celui qu’on attend d’une telle œuvre, mais en plus votre matière n’est pas assez forte pour prétendre arriver à la cheville du film de Robert Zemeckis. Alors si jamais il vous prenait l’envie saugrenue de remettre le couvert une troisième fois, revenez plutôt vers quelque chose de moins prétentieux, de plus terre à terre, de plus comique. C’était un bel atout du premier opus et à peu près la seule chose à sauver de cette suite. Sinon (re)voyez le Timecrimes de Nacho Vigalondo et prenez-en de la graine !