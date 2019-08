Good Boys

Notez ce film

Après avoir été invités à leur première fête, Max, Thor et Lucas, 12 ans, paniquent complètement parce qu’ils ne savent pas comment embrasser. À la recherche de conseils, Max, flanqué de ses deux inséparables amis, décide d’utiliser le drone de son père – auquel il n’a évidemment pas le droit de toucher – pour espionner la voisine et son petit ami. Mais tout prend une très mauvaise tournure quand le drone est détruit. Désespérés de devoir le remplacer avant le retour du père de Max, les garçons sèchent les cours pour se lancer dans une véritable odyssée, ponctuée par des choix plus catastrophiques les uns que les autres, allant du vol accidentel de drogue, à une partie de paintball désastreuse au milieu d’une fratrie universitaire, tout en tentant d’échapper à la police et à de terrifiantes adolescentes.

NANOGRAVE

Premier long métrage de la team Lee Eisenberg/Gene Stupnitsky, scénaristes pour The Office mais également les infâmes L'An 01 et Bad Teacher, Good Boys est produit par Seth Rogen et Evan Goldberg qui, douze ans plus tôt, signaient Supergrave. Ce partenariat n'est pas un hasard étant donné que Good Boys pourrait aisément se pitcher comme "Supergrave avec des gamins". En effet, le film suit le même type de récit voyant des amis enquiller les péripéties improbables sur quelques heures seulement, s'enfonçant semblablement un peu plus dans la merde à chaque pas. Au-delà du comique inhérent à certaines des situations, le décalage causé par l'âge des protagonistes amplifie l'humour de ces séquences. Toutefois, l'ensemble, toujours amusant, n'est jamais hilarant et demeure surtout pas très bien rythmé. De plus, contrairement à Booksmart, autre variation de Supergrave sortie cette année, Good Boys fait tout de même figure de redite thématique - sur les chemins divergents d'amis d'enfance - également plus timorée mais néanmoins touchante.