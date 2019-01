Ghost House

Notez ce film

Jim et Julie passent des vacances idylliques en Thaïlande. Alors qu’ils visitent un site sacré, Julie réveille sans le savoir une force surnaturelle. Hantée et harcelée par cet esprit maléfique, elle sombre peu à peu dans la folie. Désespéré, Jim est prêt à tout pour la sauver de cette incarnation du Mal à l’état pur…

MON FANTÔME CHEZ LES THAÏLANDAISES

Ah la Thaïlande… Ses us et coutumes, ses temples, sa boxe, ses traditions ancestrales, ses bas-fonds, ses légendes, ses esprits farceurs et ses touristes débiles qui n’en font qu’à leur tête et qui ne respectent rien… Ah Ghost house… Son festival de jump scares, ses ficelles usées, ses poncifs éculés, ses effets de montages foireux, ses ambiances lugubres mais en fait non, ses couloirs mal éclairés mais en fait aucun problème d’électricité, ses silhouettes maquillées comme des vieux cadavres en putréfaction qui doivent hurler sur l’objectif de la caméra après quelques instants de calme, ses sorciers perdus au cœur de la forêt… Vous l’aurez compris, vous avez déjà vu Ghost house. Parce qu’après l’énoncé fait ci-dessus, vous ne pouvez que vous apercevoir que rien ne le différencie des autres DTV fantastiques produits à la pelle pour un marché cherchant toujours à agrandir son catalogue et où la quantité prime sur la qualité. Car oui Ghost house est un film sans âme qui n’a rien à proposer de plus que de nous refourguer un vieux démon foireux sorti d’une vieille légende et qui, grosso modo, se base juste sur le détail de la délocalisation (si le film s’était déroulé au Japon, les producteurs de The Grudge aurait pu les attaquer pour plagiat) pour tenter de faire avaler la couleuvre à un public pas très regardant. Du coup, plutôt que de vous frapper une gangrène mentale à force de bouffer toujours les mêmes produits, passez votre chemin !