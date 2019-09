Furie

Inspiré de faits réels. Le temps des vacances d'été, Chloé et Paul Diallo prêtent leur maison à la nounou de leur fils. À son retour de voyage, la famille Diallo trouve porte close : les serrures ont été changées et les occupants déclarent être chez eux. Pour Paul, c'est le début d'un combat qui va faire vaciller son couple, ses valeurs, son humanité.

Avec Territoires, Olivier Abbou signait l’un des meilleurs films de genre made in France des années 2000, un film racé, sec, et qui laissait longtemps après sa projection un souvenir fort et percutant. Huit ans plus tard, le réalisateur est enfin de retour sur grand écran (après deux parenthèses sérielles et un téléfilm pour ARTE) avec un thriller radical au pitch toujours percutant et choc dont la promesse aussi réaliste que palpable a vite fait de chauffer les esprits. Enfin ça c’est sur le papier. Parce que ce qui devait s’apparenter à un home invasion ‟classique” avec scènes de terreur nocturnes et autres séquences de cache-cache sous tension a tôt fait de bifurquer vers quelque chose de plus inhabituel, de plus déstabilisant et de moins normé en glissant insidieusement de film de genre à thriller social parano qui utilise non plus les faits mais la psychologie de son personnage principal comme ressort. Et si ce virage en surprendra plus d’un, gageons qu’Olivier Abbou choisit ainsi de tirer son long-métrage en dehors d’une certaine zone de confort ce qui donne au film autant de qualités que de défauts. Qualités parce que le réalisateur offre ainsi une vision tout sauf attendue d’une histoire dont on ne pourra anticiper l’évolution, défauts parce que même si la surprise est au rendez-vous, les promesses de départ s’éventent finalement rapidement au profit d’une surenchère d’explications un peu maladroites et d’une caractérisation des personnages manquant d’une certaine subtilité (en plus du jeu plutôt fragile de quelques comédiens). Dommage donc. Parce que ce qui aurait pu s’apparenter à un descendant de Fenêtre sur pacifique orchestré par un afficionado de Michael Haneke s’avère finalement moins douloureux que prévu. Reste malgré tout une dernière partie sans concessions ainsi qu’un excellent postulat de départ mis en scène avec un soin particulier et qui se refuse aux sirènes des jumpscares faciles en préférant laisser s’opérer une tension sournoise qui grimpe petit à petit. Furie est donc un film fragile mais qui se distingue malgré tout de ses frères d’armes de par son appréhension casse-gueule du sujet et certains partis pris radicaux. L’effort est donc plus qu’à saluer.