France, 2017

Durée : 1h15

C’est une poursuite, une fugue, une langue étrangère, une résistance, un regard-caméra, un apprivoisement, une image tremblante, un son seul, une promenade en forêt, une heure et quart.

LA FORÊT ENCHANTÉE

Premier long métrage du jeune Clément Safra, Filmus ne ressemble certainement pas au premier film français typique que l'on découvre en festivals. Cet essai expérimental est essentiellement un geste poétique – et parvient en même temps à être assez accessible. Filmus est quasi-muet, se concentre sur les images, le son, et plus particulièrement sur les sensations. Le réalisateur use avec succès du silence, ne fournit pas de clefs et sait comment stimuler l'imagination du spectateur.

Quelques éléments : un mère Rom, son fils, des policiers dans les bois – et c'est tout ce dont on a besoin. Filmus fait un mélange stimulant et atypique entre la fiction réaliste, la non-fiction dans laquelle les protagonistes ont bien conscience de la caméra, et le conte merveilleux. Safra assume ses artifices et ses ruptures – l'expérience est à la fois ultra-épurée et pourtant fantastique. La nature y est vivante, les arbres magiques, on croit y apercevoir Blanche Neige tandis que l'animation prend parfois le relais des prises de vue réelles. Dédié à Walt Disney, Filmus est un premier film délicat, mystérieux et prometteur.