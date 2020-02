Festival de Gerardmer : The Vigil

New York, Brooklyn. Après avoir quitté la communauté juive orthodoxe, Yakov, à court d’argent comme de foi, accepte à contrecœur d'assurer la veillée funèbre d'un membre décédé de ce groupe religieux. Avec la dépouille du défunt pour seule compagnie, il se retrouve bientôt confronté à des phénomènes de plus en plus inquiétants...

IL M’ENTRAÎNE, AU BOUT DE LA NUIT

L’intelligence de The Vigil réside dans son mélange malin entre une mythologie juive encore peu usitée dans le genre et ce que le postulat permet en termes de proposition cinématographique à savoir un huis-clos avec un timelock : le protagoniste doit veiller le corps du défunt dans sa demeure et pendant cinq heures. Cette unité de lieu et de temps ramène le film d’horreur à son concept le plus élémentaire et symbolique. Malheureusement, le traitement se fait tout aussi basique, entre un trauma grossier, des jumpscares faciles, des manières pas très inventives de garder le personnage dans la maison et une résolution expédiée. Le travail sur le son est très efficace et le croque-mitaine pas inintéressant, dans le fond comme la forme, mais si l'enrobage dans la mythologie juive fait vaguement illusion, on a un peu l’impression d'en avoir vu mille des comme ça.