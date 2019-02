Festival de Gerardmer : Blackwood, le pensionnat

Notez ce film

La mère de Kit, une adolescente au caractère bien trempé, décide de l’envoyer au mystérieux internat Blackwood car elle n’arrive plus à la gérer. Fraîchement arrivée, Kit rencontre Madame Duret, l’excentrique et fascinante directrice des lieux, et les quatre autres étudiantes à problèmes qui y vivent. Avec ses camarades, elle va explorer le dédale de couloirs du pensionnat et découvrir le secret du manoir Blackwood, enraciné dans le paranormal.

POURRIED

Une bâtisse à l’architecture suggestive, des couloirs lugubres, des esprits rôdeurs, des tapisseries qui murmurent, des pièces condamnées, une directrice spectrale et une intendante furibarde, non vous n’êtes pas dans un ersatz espiègle et extrapolé d’Harry Potter mais devant la nouvelle production « horrifique » des producteurs de la saga Twilight et Le Labyrinthe. Voilà. Sachant ça, on comprend un peu mieux pourquoi Blackwood, le pensionnat n’est rien d’autre qu’un énième produit aseptisé pré-mâché, pré-digéré et pré-ch** pour un public pré-pubère en mal de sensations fortes. Déjà que son pitch basé sur la dangereuse alliance de cinq adolescentes à problèmes (comprendre « fausses rebelles à piercings enquêtant sur du paranormal à la Scooby-Doo ») n’intriguait pas plus que cela, si en plus on se retrouve à se coltiner une énième histoire d’édifice hanté, sans âme ni originalité, on a vite fait d’abandonner tout espoir à l’entrée de la salle ! A raison… De la part du réalisateur de Buried, on espérait quand même plus de parti pris ! Pire : à une époque où Netflix sort l’anthologie The Haunting of hill house, orchestrée par un Mike Flanagan remaniant les codes du genre, c’est triste de devoir encore subir une proposition si dénuée de caractère ou de prises de risque.