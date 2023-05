Fast & Furious X

En 2011, Dom et son équipe avaient fait tomber l’infâme ponte de la drogue brésilienne, Hernan Reyes, en précipitant son empire du haut d’un pont de Rio De Janeiro. Ils étaient loin de se douter que son fils Dante, avait assisté impuissant à la scène et qu’il avait passé ces douze dernières années à échafauder le plan infernal qui exigerait de Dom un prix ultime.

PAS TRÈS FASTE

Le film dont Justin Lin - revenu aux affaires avec le neuvième film mais qui s'est avéré le plus mauvais - s'est barré, remplacé par un énième faiseur compétent. La première partie d'un final qui devait en compter deux jusqu'à ce que Vin Diesel annonce un douzième et dernier film. Le nouveau chapitre d'une improbable saga qui s'est rebootée dans des genres différents pour le meilleur mais qui peine à se renouveler depuis deux films malgré la surenchère. Après une introduction longuette principalement composée de morceaux de la meilleure scène de la franchise (le climax de Fast Five) afin d'y retcon la présence du grand méchant de ce film-ci, fils du méchant du 5 (un Jason Momoa mi-mascu mi-queer coded, peut-être le meilleur méchant de la série même s'il paraît parfois jouer dans un autre film que le super-sérieux et monoexpressif Diesel), le film embraye presque immédiatement (après une guest star de Rita Moreno en Abuelita Toretto au traditionnel barbecue astérixien) sur un excellent morceau de bravoure à Rome qui laisse à penser que le film serait du niveau des épisodes 5 et 7...puis il n'y a plus une seule scène de bagnole avant un climax pas mauvais mais en deçà de ce que la saga a déjà donné. Entre les deux, l'intrigue sépare bêtement les personnages, désormais innombrables vu que l'autre marque de fabrique de la licence est de transformer ses méchants en gentils, et ne leur donne rien à faire à part des blagues sympas (Tyrese et Ludacris sont à nouveau en forme et John Cena enfin correctement exploité à savoir pour de la comédie) et des bastons basiques. Certains personnages ne se croisent jamais, d'autres n'apparaissent que le temps d'une scène, visant à préparer le terrain pour la conclusion de cette moitié d'histoire (cf. le cliffhanger abusivement chiqué). Et en effet, c'est tellement chiche en action mémorable et en intrigue, qu'on a pas l'impression d'avoir vu un film entier mais du fan-service qui fait du sur place. Distrayant mais pas nourrissant.