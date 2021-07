Fast & Furious 9

Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit Brian, ils savent bien tous les deux que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec une arme que derrière un volant : Un homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.

RETROGRADE

Avec le retour de Justin Lin, réalisateur ayant signé le plus d’épisodes de cette improbable saga et notamment le cinquième volet, opus de la renaissance, on aurait pu croire que la série saurait retrouver un second souffle après un huitième film et un spin-off en deçà des attentes. Malheureusement, il ne suffit pas de tourner en pellicule pour retrouver en authenticité. Passe encore que les cascades en dur soient dénaturées avec des images de synthèse (impossible de rivaliser avec ce que fait Cruise désormais sur Mission : Impossible) , ce sont les idées qui viennent à manquer (combien de fois le coup de l'aimant?). La surenchère n’est plus vraiment au rendez-vous. La preuve : même quand ils vont dans l’espace, c’est précipité et aussi peu impressionnant que le reste. Cette franchise qui avait su se réinventer en changeant de genre à chaque film est à présent coincée dans un même registre depuis quatre films. N’en déplaise à Vin Diesel et sa sanctification de la « famille » qui donne lieu à tant de memes, les spectateurs qui trouvent leur compte dans ces espacades YOLO n'y vont pas pour les rebondissements dignes de soap opera, à base de résurrections (Han n'est pas mort ! fan service inutile) et de révélations (le méchant est le frère de Dom ! Intensité dramaturgique : zéro) mais pour l'action et la camaraderie. Or, le film est étonnamment chiche en morceaux de bravoure et les sidekicks comiques campés par Tyrese et Ludacris en sous-régime. Défait de ses acteurs les plus charismatiques - on remplace un catcheur par un autre mais faut arrêter avec John Cena dans des rôles sérieux, Fast & Furious 9 n’a plus grand-chose à proposer et s’avère peut-être le plus mauvais volet. Il est temps d'arrêter...mais il y a encore deux films et un spin-off (sur le perso toujours aussi nul de Charlize Theron) de prévus.