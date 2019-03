Exfiltrés

Notez ce film

Rakka, Syrie, printemps 2015. Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée avec son fils de 5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, sont émus par la détresse de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération d’exfiltration à haut risque. Une histoire vraie de deux mondes et celle d’une génération…

DISPARUE, TU AS DISPARUE

Dans ce premier film de fiction d’Emmanuel Hamon (l’homme a déjà derrière lui un certain bagage de réalisateur de documentaires historiques, politiques et sociaux), on a vite fait de comprendre que le voyage ne sera pas de tout repos. Déjà parce que le thème n’est évidemment pas celui d’une comédie printanière, mais aussi parce que le metteur en scène embarque avec lui la caution « inspiré d’un fait réel » qui amène forcément un peu de poids à ce film tellement actuel. D’ailleurs, si Exfiltrés fonctionne en grande partie c’est parce qu’il arrive à capitaliser sur une tension palpable due à une base sonnant cruellement juste, une tension qui s’installe très rapidement et qui ne faiblit que rarement. Sauf qu’à force de vouloir jouer sur cette raideur de tous les instants et de ne jamais laisser son film respirer (il y a un côté rapide, peut-être trop expéditif, comme pour coller à l’urgence de la situation), Hamon laisse sur le bord de la route une certaine humanité, une empathie qu’on a du mal à trouver pour les personnages et qui nous empêchent de les épauler, de nous sentir à leurs côtés pendant le déroulement de la fiction. Dommage. Car en évitant le jeu du film d’espionnage et/ou de géopolitique (autant une qualité qu’un défaut), Exfiltrés possédait toutes les cartes pour devenir ce thriller dramatique rêche aussi efficace qu’intense. Mais un certain manque de corps et de souffle l’empêche d’atteindre les sommets qu’il s’était fixé. Gageons tout de même que l’exercice reste ambitieux, hardi et courageux et qu’il arrive à montrer un certain savoir-faire chez un réalisateur qu’on attend malgré tout avec un deuxième film.