Festival de la Roche-sur-Yon: Ex Libris

Frederick Wiseman investit une grande institution du savoir et la révèle comme un lieu d’apprentissage, d’accueil et d’échange. La New York Public Library incite à la lecture, à l’approfondissement des connaissances et est fortement impliquée auprès de ses lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la 3ème plus grande bibliothèque du monde rayonne dans trois arrondissements de la ville et participe ainsi à la cohésion sociale des quartiers de New York, cité plurielle et cosmopolite. Comment cet incomparable lieu de vie, dont le bâtiment principal est situé à quelques mètres de la Trump Tower, demeure-t-il l’emblème d’une culture ouverte, accessible et qui s’adresse à tous ?

UTOPIA

Après l'Opéra Garnier, la National Gallery de Londres, l'Université de Berkeley ou encore le Crazy Horse, Frederick Wiseman filme avec Ex Libris un autre lieu-clé de la culture occidentale : la Public Library de New York. Pourtant, à la différence de ces autres films en vase clos, Wiseman ne s'enferme pas entre les quatre murs d'un seul et même lieu. Car la Public Library, ce n'est pas seulement le célèbre bâtiment de Bryant Park à Manhattan, mais un réseau de 88 antennes de quartier, dispersées du Bronx à Staten Island. En dehors de ça, la méthode de Wiseman reste la même: pas d'intervenants, pas de voix off, un portrait mosaïque sans fil rouge ni personnage central, uniquement de la captation sans commentaire. Or il y en a des choses à capter: outre les salles d'études, les bibliothèques de New York accueillent des spectacles vivants, des rencontres avec des artistes, des conférences, des cours mais aussi tout un tas de services rendus à la population (aide à l’intégration, à la création d’entreprises, à la recherche d'emploi...)

Ce qui intéresse Wiseman c'est en effet moins le strict fonctionnement interne de la bibliothèque que son interaction avec une population d'usagers particulièrement divers. La Public Library telle que la filme Wiseman est moins un lieu qu'une organisation. C'est justement l'évidence que tient à rappeler une gérante: une bibliothèque ce n'est pas du tout un simple lieu de stockage pour livres, et pas seulement parce que la technologie numérique y est moderne et facile d'accès. Une bibliothèque, poursuit-elle, c'est de l'argent public réinvesti envers la population. C'est d'abord en cela que la Public Library se révèle un lieu de grands enjeux politiques: c'est un réseau qui relie tout le monde, des femmes voilées du Bronx aux grands donateurs de Midtown. C'est l'un des rares endroits où l'on peut être accueilli et rester longtemps sans voir besoin de payer ou consommer. Il n'y a même pas besoin de carte d'identité.

De Patti Smith ou des poètes noirs venant présenter leurs autobiographies, aux recherches généalogiques sur les émigrés ayant fui l'Europe, en passant par une scène tout simplement incroyable où des apprentis interprètes rejouent la déclaration d'indépendance américaine en langue des signes, Wiseman brode en filigrane un double portrait: celui du multiculturalisme passé et présent des Etats-Unis. Wiseman laisse beaucoup de place à l'image aux handicapés, aux non-blancs et aux marginaux, sans fétichisme. L'éventail du savoir à disposition dans le réseau de New York donne le vertige, et Wiseman le remarque avec humour (au détour de requêtes particulièrement pointues, on apprend qu'un livre sur les bébés chats fait partie des livres les plus empruntés). Des réunions de bureaux en clubs de lectures, voir des gens de tous âges et toutes origines s'enthousiasmer pour le partage de la culture sous toutes ses formes est galvanisant.

Au détour d'une conversation, une citation de Toni Morisson est lancée: « les bibliothèques sont le pilier de la démocratie ». C'est une idée en effet présente dans le film dès les premières minutes : la culture est un geste politique de résistance, l’éducation et l’accès à l'information sont une solution à l'inégalité sociale, et un rempart contre des sociétés angoissante de plus en plus tournées vers l'extrême-droite. A la fois tour de Babel et Bibliothèque d'Alexandrie, la Public Library est un lieu où la culture sert à mieux vivre ensemble, et donne envie de vivre ensemble. Euphorisant et optimiste sans être naïf, Ex Libris n'est pas qu'un documentaire sur une bibliothèque, c'est une utopie politique des plus concrètes.