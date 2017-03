Génération: Estiu 1993

Frida, six ans, regarde en silence les derniers objets de l'appartement de sa défunte mère, placés dans des boîtes. Ses amis sont là pour lui dire adieu. Bien que la famille de son oncle l'accueille à bras ouverts, ce n'est que très lentement que Frida commence à s'habituer à sa nouvelle maison à la campagne, loin de sa Barcelone natale...

UNE VIE TOUTE NEUVE

Estiu 1993 ("Été 1993") vient de remporter le prix du meilleur premier long métrage à la Berlinale. Ce film, réalisé par l'Espagnole Carla Simón, a notamment pour particularité d'être tourné en Catalan. Son pitch, lui, semble un peu plus commun - un nouveau récit d'apprentissage estival par une fillette qui quitte sa maison pour la campagne. Mais le "secret" de Estiu 1993 se dessine peu à peu, sans que la réalisatrice n'ait recours à de scènes explicatives. Le titre du film est simple. Le récit est tout aussi dénudé, épuré. Le film évoque un cousin lointain du Coréen Une vie toute neuve, qui lui aussi faisait avec subtilité le portrait d'une enfance confrontée prématurément à la violence et la cruauté du monde.

Carla Simon laisse une large place au silence dans Eestiu 1993. Celui, un peu abasourdi, du deuil. Celui de la découverte également, celle d'un nouvel environnement et de son étrangeté : nature sauvage, statue de vierge cachée dans les feuilles. Par petites touches, la cinéaste parvient à faire ressentir l'amertume de cette situation, dans laquelle malgré toutes la bonne volonté du monde, la fillette orpheline reste traitée comme une pièce rapportée. Simon n'appuie jamais sur le bouton du méga-mélodrame et son sens de la retenue est à la fois exigeant et émouvant. Une réussite.