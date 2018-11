En liberté!

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

FREESTYLE

Contrairement à ce que vend l'affiche avec son accumulation envahissante de citations qui en deviendrait presque odieuse, le film n’est pas forcément de ces comédies qui provoquent le rire aux éclats, même si l’on rit allègrement, mais que ce soit les situations, les gags ou les dialogues, chacun de ces ressorts se fait régulièrement incongru. Pourtant, malgré sa fantaisie constante, l'improbabilité de son intrigue et la variété de ses dispositifs narratifs (cf. l’excellent running gag des histoires qu'Yvonne raconte à son fils), l'ensemble conserve une remarquable cohérence de laquelle les thèmes émanent petit à petit au fur et à mesure que le récit progresse...et ne cesse de surprendre.

De bout en bout, on se laisse balader par la façon dont les parcours de chacun de personnages, jamais surécrits au point de donner l'impression qu'ils se dirigent inéluctablement vers la résolution d'un arc prévisible, se télescopent et s'informent avec une place pour tous. Même le gamin, personnage non plus secondaire mais carrément tertiaire, réussit à vivre au milieu de tout ça alors qu'il n'apparaît que dans une poignée de scènes, toutes situées dans un seul et même décor, comme un gimmick. Après Les Combattants, Adèle Haenel s'avère une fois de plus exceptionnelle dans un registre comique, campant une héroïne complètement paumée aussi attachante que cette Audrey Tautou toute petite et quadragénaire. À leurs côtés, un trio masculin dont la ressemblance (Vincent Elbaz + Pio Marmaï = Damien Bonnard) se révèle évidemment à propos.

Non content d'être une proposition de comédie originale, et ce dans tous les sens du terme, En liberté! se targue même de réussir à tisser conjointement avec son intrigue comique une trame dramatique touchante de sincérité sur la réadaptation d'un détenu au monde et accouche de scènes romantiques idiosyncratiques dont l'écriture rappelle celle de Cameron Crowe. Et bon sang, on pourrait même parler des scènes "d'action", étonnamment efficaces! Même les plus sceptiques devraient se laisser séduire au gré des contradictions des personnages, qui ne réagissent pas toujours comme on l'attendrait et ne répondent à aucune règle qui leur imposerait de s'énerver là ou de s'enamourer ici, et des idées qui achèvent de faire de cet exercice brillant un film qui ne ressemble à aucun autre.