En attendant la nuit

Notez ce film

En attendant la nuit

France, 2024

Durée : 1h44

Note FilmDeCulte : France, 2024Durée : 1h44

Dans la petite ville tranquille où ils emménagent, les Féral font tout pour paraître ordinaires. Leur fils Philémon, un adolescent doux et introverti de 17 ans, a une affection étrange qu’il faut à tout prix dissimuler. Mais il grandit. Son désir pour Camilla se confond bientôt avec la soif de sang qu’il contrôlait jusque-là. Sa différence devient impossible à cacher…

RUNNING ON EMPTY

Il est impossible de ne pas voir l'influence du sublime À bout de course de Sidney Lumet sur ce premier long métrage de fiction de Céline Rouzet, passé par Venise. Jadis, la famille fuyait à cause du passé d'activiste des parents, ici on déménage et assure des métiers fonctionnels pour protéger un autre secret, celui d'un fils atteint d'une condition médicale proche du vampirisme, interdisant l'exposition à la lumière directe du soleil et nécessitant des transfusions sanguines. Difficile dans ses conditions pour Rivière Phénisque (Mathias Legoût Hammond a nul doute été choisi pour sa ressemblance avec l'acteur du film de Lumet) de mener une adolescence normale. Et c'est cette adolescence normale qui donne son cadre au film et dicte son déroulé par trop programmatique (avec les scènes attendues d'amourette, de difficulté à s'adonner aux mêmes activités que les autres, de jalousie et rivalité avec des brutes, etc.). Néanmoins, une certaine sensibilité permet de passer outre un récit somme toute déjà vu et un poil long. Un propos plutôt juste sur les sacrifices induits par la parentalité émerge également même si la relation entre le jeune Philémon ("hémophile", vous l'avez?) et sa mère (Élodie Bouchez) aurait gagné à être plus approfondie.