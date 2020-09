Eléonore

Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Eléonore, apprentie écrivain, change de vie et devient l’assistante d’un éditeur spécialisé dans les romances érotiques...

30 ANS: MODE D'EMPLOI

Ce Nora Hamzawi vehicle écrit et réalisé par son frère Amro fait le portrait d'une trentenaire parisienne déprimée. Un sujet a priori éculé mais qui peut toujours offrir une bonne surprise. Malheureusement, le résultat réussit à décevoir. Produit par l’exigeant et iconoclaste Emmanuel Chaumet mais financé en partie par TF1, le projet semble avoir le cul entre deux chaises, comme une chronique mumblecore qu’on aurait essayé de rendre sexy, ou bien un portrait « plein de peps » (sic) type Bridget Jones qu’on aurait tourné sans le sou. Le film se veut une chronique du quotidien bourrée de détails réalistes, et en même temps elle présente un monde de l’édition auquel on ne croit guère, tout comme ce personnage secondaire de chanteuse et autrice de romans à succès incarnée par Joséphine de la Baume et qui semble sortir d’on ne sait où. De plus, le scénario est avare en enjeux, se contentant d’une énième leçon pré-cuite (et assénée par l’intermédiaire d’une voix-off…) sur la nécessité de s’accepter telle qu’on est. Même les aspirations d’écrivaine d’Eléonore ne sont pas mises à profit lorsqu’elle commence son job alimentaire chez l’éditeur – une belle occasion ratée. Au final, on retient surtout Nora Hamzawi elle-même, comme toujours juste et spontanée. Elle apporte beaucoup au film. Sa relation avec son patron old school, André Marcon, donne également une note douce-amère à ce projet qui, sans ça, n’aurait guère d’intérêt.