Elémentaire

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent...

LE FEU BRÛLE, L'EAU MOUILLE, LES GENS SONT RACISTES

Le postulat de départ, à la fois ingénieux et évident, pouvait laisser craindre le pire, à savoir une illustration un peu bêta d'une bonne vieille morale type "il faut accepter les différences" ou d'une histoire d'amour contrariée comme énième relecture de Roméo et Juliette, mais en lieu et place d'un film pondu par PixarGPT, Elémentaire surprend avec un sous-texte inattendu. Les films Pixar ont le chic pour le world-building, imaginant des sociétés mimant la notre mais à hauteur d'insectes ou de poissons. Dans les films plus ambitieux de Pete Docter, c'est tout un fonctionnement qui est pensé jusque dans un esprit d'usine. Il ne s'agit plus simplement d'imiter le monde des humains en changeant l'échelle ou les matériaux mais de réfléchir à quoi ressemblerait vraiment la civilisation des monstres qui sortent du placard, pourquoi ils cherchent à nous effrayer, ou comment sont régies les émotions ou l'âme. Elémentaire ne boxe pas tout à fait dans cette catégorie mais a le mérite de concevoir un monde où cohabitent les quatre éléments en évoquant la ségrégation, la ghettoïsation, l'embourgeoisement ou encore l'égalité des chances. En exploitant ainsi son concept plutôt que de se limiter à une simple romcom sur deux opposés qui s'attirent, le film propose une métaphore de l'immigration et de l'intégration. Pour le reste, sans s'avérer exceptionnel, le film respecte la recette Pixar (du moins celle de leurs films originaux, décidément plus enthousiasmant que leurs suites), se faisant tour à tour inventif, amusant et touchant même s'il lui manque sans doute un peu de folie pour se hisser au-delà.