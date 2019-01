Edmond

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

C'est un succès, que dis-je, un triomphe

Les pièces de théâtre contemporaines ne donnent que rarement de grands films - attendons-nous bien là, Le Diner de cons ou Le Prénom ont été d'énormes succès populaires en salles mais cela reste du "théâtre filmé" - et l'on pouvait craindre le même sort d'une adaptation polycopiée pour Edmond, malgré ses cinq Molières, les César du théâtre. Après tout, Alexis Michalik n'avait réalisé que deux courts métrages avant de se lancer dans la folle aventure, et, sans faire injure à son talent de metteur en scène, nous attentions plus un Shakespeare in Love Made in France qu'une oeuvre de la puissance de La Reine Margot de Patrice Chéreau. Nous avions tort. Edmond est un vaudeville culturel enlevé qui donne envie de replonger la tête la première dans Cyrano de Bergerac, le chef d'oeuvre ultime de la littérature française. Tout n'est bien sûr pas parfait pour une première : le rythme faiblit après une première heure menée tambour battant et on a parfois l'impression de se heurter aux parois des décors. Mais le film "fonctionne" par la grâce de la direction d'acteurs - grandiose Olivier Gourmet, surprenant Thomas Solivères et par ce supplément d'âme que confère Alexis Michalik à sa comédie romantique. Un amour des mots et des comédiens, des idées de cinéma qui permettent de sortir de scène pour faire vibrer la corde sensible, une énergie débordante et communicative. Edmond mérite bien le triomphe qui lui sera réservé.