PIFFF 2017: Dave made a maze

Notez ce film

Dave, un artiste dont la carrière piétine, se met en tête de construire un fort dans son salon. Problème : une fois à l’intérieur, le jeune homme ne parvient plus à retrouver la sortie et se voit confronté à des pièges et des créatures issues de son imagination.

LIVING IN A BOX

Primé au festival de Sitges, au Boston Underground Film Festival ou encore au SEFFF de Strasbourg, meilleur réalisateur au Calgary Underground Film Festival, les prix pleuvent sur le premier long du comédien Bill Watterson. Et ce n’est que justice tant Dave made a maze se révèle être frais, drôle, inventif ou encore décalé et qu’il propose quelque chose qu’on a rarement l’occasion de voir en salles. Comédie fantastique conçue pour une poignée de dollars, Dave made a maze jouit d’une inventivité à toute épreuve, que ce soit dans son ton, son humour, ses personnages ou sa direction artistique et se révèle aussi audacieux et astucieux que les premiers essais de Michel Gondry. Complètement atypique dans le paysage actuel du fantastique, le film se permet beaucoup de folie mais sans jamais que cela passe pour gratuit. Son film, Bill Watterson l’a voulu aussi rusé que fin, à la poésie aussi visuelle que sensitive. Difficile alors de ne pas être conquis par le couple Dave/Annie ou même par les quelques amis qui se joignent à cette aventure faite par un adulescent qui aurait voulu se taper un trip à la Goonies dans son salon tout en sachant qu’il a quand même 35 ans et que tout cela ne fait pas forcément sérieux. Mais bon on s’en fiche, quand on reste un enfant dans l’âme, que cette folie est contaminatrice et qu’elle offre un voyage comme on a si rarement l’occasion d’en faire, on aurait tort de s’en priver et de ne pas tenter l’aventure.