CPH:Dox : DRIB

Notez ce film

DRIB

Norvège, 2017

De

Durée : 1h30

Note FilmDeCulte : Norvège, 2017De Kristoffer Borgli Durée : 1h30

Amir est artiste performer et comédien de stand-up. Ses vidéos de bastons mises en scène dans les rues d'Oslo deviennent virales. Une agence de pub de Los Angeles pense que tout cela est authentique et espère profiter de la célébrité controversée d'Amir. L'agence souhaite que le jeune homme fasse partie d'une campagne pointue pour une boisson énergétique... mais Amir ses propres plans.

TEMPÊTE DANS UN VERRE D'EAU

Voici là un drôle d'ovni: DRIB est un mix de documentaire et de fiction autour d'une histoire... qui a failli arriver. Le point de départ est Amir Asgharnejad, un humoriste norvégien façon Andy Kaufman dont les performances improbables semblent mêler meubles Ikea et ingestion de GHB. Celui-ci s'est, dans la "vraie vie", fait remarquer par une marque américaine grâce à ses vidéos virales. Le réalisateur Kristoffer Borgli retrace l'aventure du jeune homme censé devenir le visage (et le corps) d'une boisson, un genre de Redbull punk dont on ignore le vrai nom pour d'évidentes questions juridiques - car l'entreprise est allée droit dans le mur.

Dans l'impossibilité d'avoir des images authentiques de cet échec, Borgli et Asgharnejad décident de tout rejouer. L'entreprise est parfois fastidieuse, semble au bout d'un moment tourner à vide... mais c'est ce vide qui finit peu à peu par nous aspirer. Amir est confronté à la logorrhée merdique de marchands de daube et le clown anar venu faire le caillou dans la machine se retrouve broyé par celle-ci. On fait, dans ce DRIB, des rencontres lunaires, comme celle de Adam Pearson, l'inoubliable acteur de Under the Skin. Et on a le sentiment qu'après un spectacle certes un peu pénible, on a assisté à une farce ultra-contemporaine, un récit de vampires, une fable cynique sur les apparences, l'argent et l'exploitation, un fouillis déconcertant mais dont on n'avait pas anticipé la mélancolie.