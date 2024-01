Concrete Utopia

Concrete Utopia

Corée du Sud, 2023

Durée : 2h10

Corée du Sud, 2023
Durée : 2h10

Séoul est frappée par un puissant tremblement de terre qui détruit toute la ville, à l'exception d'un immeuble.

Candidat de la Corée du Sud à l'Oscar du Meilleur Film Étranger, Concrete Utopia est adapté d'un webtoon (horrible expression désignant simplement une bande-dessinée publiée en ligne) et se situe au croisement du film catastrophe, avec notamment une introduction qui n'a rien à envier au tremblement de terre de 2012 et un morceau de bravoure un peu gratuit mais impressionnant lors d'un flashback, et du survival, le récit voyant régulièrement des personnages aller explorer les décombres à la recherche de nourriture et se retrouver aux prises avec autrui. Dans l'absolu, ce film d'anticipation ne propose sans doute rien d'inédit en matière d'intrigue post-apocalyptique, dans sa façon de montrer comment une société se reforme avec ses défauts même au sein d'un microcosme, la faim justifiant les moyens quitte à reproduire les disparités sociales. La thématique de la lutte des classes est récurrente dans le cinéma coréen et en lieu et place du thriller hitchcocko-chabrolien qu'était Parasite, ici on a droit à une sorte de remake de la dernière heure de Titanic avec un immeuble, vendu jadis comme le renouveau de la société, avec la propriété comme idéal auquel aspirer, à la place d'un navire, le naufrage s'étalant sur plusieurs semaines. Si Concrete Utopia n'est pas foncièrement neuf et accuse quelques longueurs, il s'avère redoutablement efficace dans sa démonstration du comportement de "gens ordinaires".