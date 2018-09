Climax

Naître et mourir sont des expériences extraordinaires. Vivre est un plaisir fugitif.

« Fou » ! C’est surement le premier adjectif qui vous viendra après la projection, pour ne pas dire l’expérience Climax. Mais bon est-ce qu’on pouvait en attendre moins de la part de Noé ? Heureusement non. Et tant mieux même. Parce qu’avec cette nouvelle étude sensitive le réalisateur de Seul contre tous, Irreversible et Enter the void nous gâte encore fois en nous embarquant dans un monde de stupre comme lui seul sait nous en concocter. Des danseurs, une fête, des vinyles, une sangria, des filles, un enfant, un couloir, un miroir, une sangria, etc. nous vend la bande-annonce ? Oui. Pas plus, pas moins. Vous n’aurez pas besoin d’autres d’éléments pour plonger à corps perdus dans ce film, chacun de ces éléments étant un miroir vers la transe, la démence, l’horreur, le sexe, la vérité, le sang, le feu, la débauche, le bleu, le blanc, le rouge… Mais il y a beaucoup d’amour dans Climax aussi. Un amour pour des personnages que Noé filme au plus près de leur corps, véritable catalyseur de l’intrigue. Un amour de l’image parce qu’il n’a pas son pareil, avec l’aide du furieux Benoit Debie, pour mettre en image ses visions les plus délirantes (encore une fois la caméra se montre virevoltante et libre, comme affranchie de toute règle cinématographique, à l’image de ses danseurs qui font ce qu’ils veulent de leurs corps mais qui maitrisent eux aussi leur technique). Un amour du cinéma pour qui il se donne éperdument à travers tous ses longs. Et enfin un amour du spectateur à qui il offre une nouvelle fois un ride gigantesque, « une montagne russe qui se transforme en train fantôme » comme il le définit lui-même. Embarquez donc pour un voyage sensoriel sans limites, au son des intemporels Cerrone, Giorgio Moroder, Rolling Stones, Daft Punk, Aphex Twin et des plus datés M/A/R/R/S ou Lil Louis et laissez-vous envahir par la fébrilité, l’excitation, la répulsion et la fascination, vous ne serez pas déçus du voyage. Puis comment refuser de s’abandonner à ses sens 1h30 durant en ces temps d’images aseptisées et ces pelletés de films vendus sous vide et sans saveur ?