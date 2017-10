Festival de la Roche-sur-Yon: Chien

Chien

France, 2017

De

Avec :

Durée : 1h32

Sortie : 14/03/2018

Jacques Blanchot est prêt à tout pour trouver un chien pour son fils, jusqu’à accepter les étranges demandes d’un dresseur canin...

UNE VIE DE CHIEN

Écrivain et cinéaste, Samuel Benchetrit adapte ici son propre roman Chien paru il y a deux ans. C'était un pari de retranscrire en images un récit aussi fou – et le film ne débute pas si mal avec ce ton de lose et de malaise drôlatique à la Kervern-Delépine. Le héros, père de famille qui est en train de tout perdre, a le sentiment qu'il ne serait pas plus mal traité s'il était un chien – et c'est peu à peu en chien qu'il se comportera.

Sous forme de fable, Benchetrit traite de la solitude extrême d'un candide (Macaigne, idéal), ressassant sa déprime dans une chambre Ibis Budget avant d'abandonner ce qui fait de lui un homme. Hélas, par manque de profondeur (qu'il s'agisse de la mise en scène figée dans son voile glauque ou de l'écriture arbitraire où la seule dynamique tient aux lubies du personnage de tortionnaire incarné par Bouli Lanners), Chien finit par tourner en rond. La parabole est de plus en plus pesante et pataude, alourdie par une bande originale envahissante. Le film passe à côté du trouble pathétique qui aurait rendu ce portrait poignant.