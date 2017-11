DVD: Center of My World

Phil, 17 ans, vit avec sa mère et sa sœur jumelle dans un vieux manoir aux abords de la ville. De retour à la maison après ses vacances estivales, Phil se rend compte que l’atmosphère y a changé. Il ne s’en soucie guère, passe du temps avec sa meilleure amie, Kat. Et se sent irrésistiblement attiré par un mystérieux nouvel étudiant...

EN PLEIN CŒUR

Réalisé par l'Autrichien Jakob M. Erwa, Center of My World raconte l'histoire d'un jeune homme tombant amoureux pour la première fois - ici, d'un garçon fraichement arrivé dans sa classe. Erwa pourrait dérouler son récit d'apprentissage programmatique ; à vrai dire la principale qualité de Center of My World n'est pas d'être profondément surprenant ou inédit. Mais il y a une fraicheur dans le regard, dans son utilisation des archétypes, qui nous donne ici ou là l'illusion de s'y pencher (presque) pour la première fois. Pendant une large partie de son long métrage, Jakob M. Erwa évoque le souvenir heureux de Beautiful Thing - des récits d'apprentissage, d'éducation sentimentale, on en a vu, mais combien de récits de ce type qui se concentrent sur des jeunes homosexuels et qui soient heureux ?

Le cinéaste, en tout cas, n'a pas peur. Pas peur du kitsch, qu'il maîtrise avec un équilibre idéal de fleur bleue premier degré, de drama-queen, tout en n'étant jamais dupe ("Ne sois pas si dramatique", lance un amoureux à l'autre). Cette candeur n'est pas facile à saisir sans tomber dans la mièvrerie, et le réalisateur y parvient la plupart du temps. Cet amour est idyllique, parfaitement, et c'est assumé. Le premier amour est un posterboy tous pecs dehors (contractuellement, à chaque scène), une poupée hipster qui porte un bonnet même en plein été - votre première fois ne s'est pas déroulée avec un Apollon offert dans son vestiaire ? Center of My World, qui ne craint pas l'excès de sentiments, n'en a rien à faire, et ça fonctionne.

Car outre son premier degré candide, Center of My World compte également sur une grande générosité visuelle. Le film est très léché, et son art de la pastille pop ou de la digression fait des clins d’œil aux premiers Xavier Dolan. Le montage est vif, sautillant en jump-cuts, comme les battements de cœur de son jeune héros. Center of My World assume ses archétypes en se confrontant au conte (légèrement décalé) : son prince merveilleux, sa reine et ses prétendants, son palais imaginaire, son royaume battu par la tempête. Center of My World est un petit film ? Oui, mais c'est aussi une surprise particulièrement charmante.