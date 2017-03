CPH:Dox : LoveTrue

LoveTrue explore en trois histoires les défis que l'amour peut présenter et comment les expériences passées et présentes façonnent les décisions de différents personnages, en Alaska, à Hawaï et à New York.

L’ÉLIXIR D'AMOUR

Venue du clip, l'Israélienne Alma Har'el a tourné des vidéos pour Sigur Ros, Beirut, Fanfarlo ou encore les Stones. Love True est son second long métrage après Bombay Beach, premier essai remarqué en festivals mais resté inédit chez nous. Love True brille lui aussi en festivals, primé à Tribeca et Karlovy Vary et présenté cette semaine au Festival CPH:Dox. C'est un documentaire tout à fait singulier, qui emprunte parfois à la fiction, mais où le documentaire se fait peu à peu oublier. Non pas parce qu'il faudrait nécessairement que le doc laisse place à autre chose et devrait être glissé sous le tapis - mais parce qu'on oublie la caméra, on s'éloigne d'une idée restreinte de film qui "documente", parce qu'il y a tellement de vie qui investit l'écran qu'on ne se pose plus trop la question de la forme ou de la case.

Love True se questionne sur l'amour : celui présent d'une nerd strip-teaseuse en Alaska amoureuse d'un garçon aux os de verre, celui déplacé d'un surfeur hawaïen qui a perdu son amour idéal et dont l'enfant devient le nouvel amour, celui enfin d'une jeune noire new-yorkaise sauvée par Jésus et qui est témoin de l'amour brisé entre ses parents. La caméra sensible et sensuelle donne du nerf, un rythme presque musical à ces portraits - et à vrai dire on perd régulièrement le fil du postulat de base. Il est plus question d'expériences de vies, ici plutôt inhabituelles, que d'amour au sens strict du terme. Har'el parle de l'amour certes, de ses échecs, de souvenirs reconstitués, mais fait aussi autant de portraits humains sur lesquels elle pose son œil, un regard qui ressemble à peu d'autres. Le film est parfois bancal, mais il a surtout quelque chose de lyrique, poétique et très vivant qui en fait une découverte à part.