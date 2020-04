Bloodshot

Ray Garrison est un soldat tué en mission, et ramené à la vie par RST Corporations, l'entreprise qui l’a transformé en super-humain. Des nanotechnologies coulent désormais dans ses veines, ce qui le rend invincible. Il est plus fort que jamais et capable de guérir instantanément de ses blessures. Mais RST Corporation ne contrôle pas que son corps… Ils ont également la main sur son esprit et ses souvenirs. Ray ne peut distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas – mais sa mission est désormais de le découvrir.

HIT ME WITH YOUR BLOODSHOT

Un temps envisagé pour être réalisé par David Leitch (Fast & Furious : Hobbs & Shaw) puis par son compère sur John Wick : Chad Stahelski, c’est finalement entre les mains de Dave Wilson qu’atterrit ce Bloodshot, permettant ainsi au jeunot de la mise en scène (le bonhomme n’a à son actif qu’un segment de l’anthologie numérique Love, Death and Robots mais possède un solide passif dans l’art des cinématiques de jeux vidéos) de passer du petit au grand écran. Problème, cette adaptation éponyme d’une série de comics créé par Kevin VanHook, Don Perlin et Bob Layton ne réussit pas à franchir le cap de véritable film d’action décomplexé et se contente de n’être qu’une somme d’illustrations de scènes censément “cool“ et “choc“ (comme la bande-annonce prend bien soin de vous le montrer en bazardant tous les set-pieces du film…) compilé derrière un script prétexte, sans surprises, sur des rails maintes fois empruntés et d’un convenu à la limite de la parodie. Véritable machine usée et sans âme uniquement fabriquée pour faire du fric sur le seul nom de sa star qui n’a plus que la série des Fast & Furious pour croire qu’il a encore une carrière, Bloodshot se contente donc de sa bêtise et de ces scènes prétendument explosives et carrément empruntées aux jeux Call of duty : Advanced Warfare pour tenter de ramasser quelques miettes de l’énorme vague des films de super-héros auquel il tente de se comparer. Enfin bon tout cela n’est pas bien grave, le produit n’allant pas plus loin que n’importe quelle connerie américaine destinée à simplement alimenter le marché VOD. Mais quand même, c’est presque déjà trop…