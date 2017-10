Festival de la Roche-sur-Yon: Battle of the Sexes

Notez ce film

1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, elle s'engage dans un combat pour que les femmes soient aussi respectées que les hommes sur les courts de tennis. C'est alors que l'ancien numéro un mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi de l'affronter en match simple…

MADEMOISELLE GAGNE-TOUT

Hasard du calendrier : le tennis, pas nécessairement le sport le plus mis à l'honneur au cinéma, est source d'inspiration de deux films en salles ce mois-ci. Après Borg/McEnroe, qui revient sérieusement sur l'affrontement entre deux géants du tennis mondial, Battle of the Sexes se présente sur un ton a priori plus fantaisiste - même si les faits ici racontés sont tout aussi réels. Le nouveau long métrage de Jonathan Dayton et Valerie Faris raconte l'affrontement mi-clownesque mi-politique entre la numéro un mondiale de l'époque, Billie Jean King, et Bobbie Riggs, ex-champion quinquagénaire estimant que le tennis féminin ne vaut à peu près rien. Les deux films ont une approche assez différente du sport et de sa mise en scène : très monté et jouant sur la tension dans Borg/McEnroe tandis que les échanges sont moins découpés dans Battle of the Sexes, rendant le travail d'Emma Stone et Steve Carell plus impressionnant.

Les deux films s'accordent néanmoins sur un élément : l'enjeu tennistique est décalé ailleurs. Borg/McEnroe était un portrait psychologique de deux hommes amenés à être des champions. Battle of the Sexes retrace une certaine histoire du féminisme, qui a le tennis comme toile de fond. Battle... s'ouvre par un logo vintage de la Fox, et la lutte pour l'égalité menée par Billie Jean King s'inscrit dans les années 70, à une période charnière du tennis féminin. Mais le paternalisme dont sont victimes les femmes, le mépris auquel se heurtent les joueuses, les comportements de porcs misogynes - rien n'est foncièrement très différent aujourd'hui, sur le court de tennis comme ailleurs. Encore maintenant, certains joueurs parlent ainsi des joueuses, et les journalistes s'intéressent plus volontiers au tennis féminin lorsqu'il s'agit de commenter des matches de mannequins.

Le film du duo Dayton/Faris s'intéresse aux différents enjeux féministes de son sujet. Il n'élude pas l'homosexualité de la championne, alors tabou et en couple avec un homme. Si les cinéastes n'écrivent aucun de leurs scénarios (Little Miss Sunshine, Elle s'appelle Ruby et Battle of the Sexes sont d'ailleurs écrits par 3 scénaristes différents), si leur style visuel n'a pas une personnalité particulière, il y a néanmoins ce fil rouge dans leur filmographie : cette volonté de présenter une féminité alternative, qu'il s'agisse d'une anti-Mini Miss America, une héroïne qui échappe aux désirs du créateur masculin ou ici une championne féministe. A partir de ces ingrédients, Battle of the Sexes propose un spectacle plutôt agréable même si le film reste toujours un peu scolaire.