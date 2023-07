Barbie

Notez ce film

A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken.

LAST ACTION FIGURE

Dès son ouverture, que l'on pouvait voir dans le teaser du film, parodiant 2001, l'odyssée de l'espace, le film annonce la couleur : l'humour, à la fois bien vu et évident, ne sera bizarrement pas des plus kid-friendly, par contre le propos sera asséné avec un marteau si fluo qu'il ne peut s'adresser qu'aux enfants. Après une brève introduction présentant le produit comme s'il s'agissait d'un documentaire sur la célèbre poupée, Greta Gerwig entame son entreprise de subversion en cinglant la Barbie pour son émancipation et sa pluralité de façade. Beaucoup d'avis, certains fondés uniquement sur les bandes-annonces mais certains sur le film, évoquent La Grande aventure Lego comme référence ou influence et on y pense forcément pour l'univers des jouets, l'existence d'une corrélation avec le monde réel, la présence de Will Ferrell en patron...mais Lord & Miller proposaient une réflexion méta sur les codes du monomythe et une ode à l'imagination là où Gerwig donne davantage dans la crise existentielle et joue du contraste entre un monde factice et l'horrible réalité, rappelant plutôt Last Action Hero. Pour en arriver là, la réalisatrice met en scène un monde pastel et plastique en adoptant une certaine littéralité non seulement dans la direction artistique mais également dans les règles qui régissent cet univers (par exemple : il n'y a pas d'eau quand Barbie prend sa douche, comme s'il s'agissait d'une maison-jouet, mais Barbie sent l'eau, comme si on était dans l'esprit d'un enfant qui joue avec la poupée). L'approche est à la fois logique et déconcertante, non seulement pour les incohérences (tous les habitants de Barbieland ne sont pas dirigés par des enfants du monde réel) mais également dans la dissonance cognitive que cela engendre. Et je dois avouer trouver ce jusqu'au-boutisme malaisant et...en même temps admirable.

Durant la préparation du film, quelqu'un avait réussi à dénicher le compte Letterboxd de Gerwig et déduit, à partir d'une liste de films établie par la cinéaste, quel serait l'intrigue de Barbie. Pour la sortie, Letterboxd a été interviewer Gerwig qui cite donc ouvertement ces films dont l'inspiration est évidente pour certains, notamment des décors reprenant ceux de Playtime ou du Magicien d'Oz, des coupes de cheveux provenant des films de Jacques Demy, une séquence musicale citant Chantons sous la pluie...et à la fois c'est 100% Barbie. Par conséquent, le film est un plaisir à regarder, à voir comment les modèles sont digérés dans un tout homogène, mais l'élan général s'avère moins convaincant. Que l'intrigue soit quelque peu convenue passe encore mais l'humour se limite presque exclusivement à une sorte de verbalisation premier degré des clichés qui caractérisent ce monde et ses personnages (quand il ne s'agit pas des gags bas de plafond avec Will Ferrell) et la dénonciation du patriarcat, aussi à-propos soit-elle, se fait via un didactisme plombant. Même les charnières émotionnelles se font un peu grossièrement, par de grands discours revendicateurs et l'ensemble manque du rythme qui animait Les Filles du Docteur March.Le film s'envole quand il se fait le moins attendu, dans tout ce qui touche à la crise identitaire des personnages (Barbie mais aussi Ken), dans ses escapades plus expressionnistes (l'excellent numéro musical) et généralement quand Ryan Gosling est à l'écran, vu qu'il roule sur la compétition et prouve une fois de plus qu'il est peut-être un meilleur acteur de comédie que de drame. Si l'essai n'est pas complètement transformé, Barbie demeure un film amusant et séduisant et surtout trop étrange pour être balayé facilement.