Petit génie de la mécanique, Lino est réputé pour ses voitures-bélier. Jusqu'au jour où il se fait arrêter pour un braquage. Repéré par le chef d'une unité de flics de choc, il se voit proposer un marché pour éviter la prison...

Après des courts-métrages remarqués, dont le jouissif Matriarche en 2011, Guillaume Pierret passe au long. Et il ne se cache pas derrière son petit doigt: Balle Perdue s’assume en tant que véritable film d’action. Ce polar au pitch sympathique (il faut retrouver la balle – littéralement – perdue) s’écarte des canons du film français en osant créer un monde alternatif, où les routes de l’arrière-pays sétois sont parcourues par des brigades d’interception au volant de muscle cars bleu-nuit stylées. L’inventivité du personnage principal – un mécano amateur campé par un Alban Lenoir très investi – injecte même une mini-pointe de Mad Max dans un imaginaire hexagonal souvent trop sage. Si le film n’évite pas les écueils du serrage de dents en blouson de cuir propre aux films de flics français (avec son jeu speedé, dont l’avatar ultime est un Nicolas Duvauchelle émacié qui ferait mieux de manger de la viande que mâcher ses mots), Balle Perdue a le mérite de ne pas être pollué par une esthétique m’as-tu-vu: pas d’étalonnage bleu-noir ou jaune-pisse – le film reste clean, carré, lisible. Autre parti-pris rafraîchissant: un humour maîtrisé. Pierret a beau avoir Alban Lenoir, il évite de désamorcer l’action par des punchlines gratuites ; on n’est pas chez Bébel ou dans Taxi. La preuve que Pierret sait ce qu’il fait. Son film est humble et généreux.