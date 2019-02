Festival de Gerardmer : Await Further Instructions

Repas de Noël classique chez les Milgram, avec son lot de tensions à peine larvées. Des bruits métalliques se font entendre. La famille se rend compte qu’elle est bloquée à l’intérieur de la maison familiale, les portes et fenêtres obstruées par une mystérieuse matière noire. Sur l’écran de télévision, un message sibyllin : "Attendez vos instructions".

INSTRUCTION : NE VOYEZ PAS CE FILM

D'aucuns avanceraient l'excuse, pardon, "l'argument" de la série B pour défendre la caricature qui stigmatise la façon dont l'écriture dessine le portrait de cette famille dysfonctionnelle comme on en a tous vus dans...nombre de films croulant sous les mêmes clichés mais il faut être honnête et reconnaître là les sempiternelles facilités d'écriture d'un genre qui abat une psychologie de comptoir pour caractériser en deux-trois coups de cuillère à pot ses personnages de manière à leur faire faire les choix les moins crédibles de la planète. Certains iraient peut-être même jusqu'à prétendre que le saut de foi à faire n'est même pas si grand quand on connaît l'expérience de Milgram qui sert d'inspiration à ce huis-clos fantastique - la famille du film s'appelle Milgram d'ailleurs! #référencedescénaristequia14ans - mais le traitement de chacun des membres de la famille, même les plus sensés, et de l'intrigue, anémique et délibérément redondante, est tellement grossier qu'il en devient énervant. L'allégorie de la famille qui se retrouve à Noël pour se déchirer et le petit propos final, articulé in extremis, sur le pouvoir des écrans sont également lourdingues et achèvent de faire de ce film qui se croit malin une expérience aussi insupportable que celle subie les Milgram.